Patricia Fernández 15 OCT 2025 - 21:57h.

Belén Ro cree que hay un gran parecido entre Irene Rosales y Gloria, aspirante de 'Uno de GH20'

Daniella rompe a llorar en su conversación más tensa con Daniel: “Te contradices”

En la gala de 'Uno de GH20', Gloria y Daniel hablaban sobre la conexión que ha surgido entre ellos dentro de la casa, lo que generaba preguntas entre los colaboradores que estaban en plató.

Belén Ro preguntaba a Daniella por si cree que le gustan los mismos chicos que a Gloria, la última aspirante en llegar a la casita, después de que pareciera cuando se conocían Daniel y Daniella que podía pasar algo entre ellos. Todo después de ver que la relación entre ambas no está siendo muy buena dentro de la casita.

Daniella responde a si se siente atraída por Cristian y Daniel

"A mí ya no me gustan ni Cristian ni Daniel", respondía Daniella y Sergio Ojer reaccionaba ante esto: "Eso es que te gustaron en el pasado". Y la aspirante se explicaba sobre esto: "Me atraían, si yo lo dije y lo sigo diciendo, son dos chicos guapos, tenemos ojos en la cara". Y Gloria respondía también a esto: "Yo no he dicho que Cristian me guste en ningún momento, Daniel sí".

Y después de la respuesta de Gloria, Belén Ro apuntaba algo dirigiéndose directamente a Anabel Pantoja: "Por cierto, Gloria se parece mucho a tu cuñada Irene Rosales". Lo que sorprendía a la sobrina de Isabel Pantoja: "¿Gloria? Yo no la veo tanto, son las dos muy guapas, pero no tienen nada que ver, hazme caso". Momento que sucedía en plató, en medio de que hayan salido las imágenes de la ya expareja de Kiko Rivera, con su nuevo novio.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

