Hace tan solo una semana desde la entrada de Daniella a la casita de ‘Uno de GH20’ y en este corto periodo tiempo la aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ ha experimentado todo tipo de emociones. Ahora, la benjamina del concurso se desahoga con su compañera Amparo sobre su gran miedo a ser la próxima expulsada del programa.

Durante la anterior gala, Joon y Jana se unieron a Cristian en el sofá de los finalistas gracias al apoyo de la audiencia y a la directora de casting. Asimismo, Amparo pudo unirse a ellos por decisión de Ruvens. Estos cuatro concursantes se libraban de la expulsión, mientras que La José, Daniel, Nora y Daniella quedaban en manos de la audiencia, la cual decidirá quien de todos ellos debe ser expulsado.

Daniella se desahoga con Amparo

Desde que quedase nominada, Daniella tiene el fuerte presentimiento de que será ella la que tenga que abandonar el reality por decisión de la audiencia. Así mismo se lo comentaba a su compañera, Amparo, quien se ha convertido en una madre para ella dentro de la casita: "Yo creo que me piro, Amparo. La José y Nora no se van a ir. O se va Dani o me voy yo", decía agobiada la concursante más joven del programa.

Del mismo modo, Daniella le preguntaba a Amparo sobre sus sensaciones ante la próxima eliminación y esta respondía con sinceridad: "No lo sé... Si tuviera que elegir entre Dani y tú. Tú eres más explosiva y más directa". Tras esto, la joven le confesaba a su compañera qué es lo que más le preocupaba: "Tengo tanto miedo al rechazo", para seguidamente añadir: "Sé que aquí todo el mundo piensa que me voy."

"Como me echen no sé qué va a ser de mí", le aseguraba Daniella a Amparo, quien le contestaba con unas bonitas palabras: "Yo no quiero que te vayas tú tampoco, cariño. Porque desde que viniste tú estoy más contenta. Es como si de verdad fueses mi niña."

