Los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ se transforman durante una divertida noche en la Casita de ‘Uno de GH20’

Vuelve a ver completa la Gala 6 de 'Uno de GH20'

Compartir







Los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ han regresado de la Gala 6 de ‘Uno de GH20’ llenos de energía y La Jose y Jana han terminado convertidos en agentes secretos destinados en una divertidísima misión llena de ‘croquetas de jamón’.

Al ver a La Jose y a Gloria hacer la voltereta ‘huevito’ en el jardín, Jana se ha venido arriba y se ha convertido en toda una agente secreta. Rápidamente, ha conectado con “La agente 00 Víbora’ y le ha propuesto practicar sus “Movimientos ‘rama mama miau’ giratorios” y alguna que otra “Croqueta de jamón mareado”.

La Jose ha entrado en el juego y los dos participantes del casting ‘Uno de GH20’ ha protagonizado un divertidísimo momento lleno de volteretas, croquetas, piruetas y posturas imposibles que te van a dejar sin palabras… Dale al PLAY

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: