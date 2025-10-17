Violeta Crespo y Edi Insua ofrecen consejos a los aspirantes: "Disfrutad cada momento porque los vais a echar de menos"

Con cajas de pizza en mano y una gran ilusión, Violeta Crespo y Edi Insua entraban por las puertas de la casita de 'Uno de GH20' para quedarse todo el fin de semana junto a los aspirantes a 'Gran Hermano 20'. Violeta y Edi fueron concursantes de la edición pasada y allí comenzó su bonita historia de amor que, a día de hoy sigue intacto.

Nada más entrar, Violeta ha expresado ante las cámaras su ilusión: "Estamos muy contentos de estar aquí, de verdad. Lo vamos a hacer genial porque estamos con muchas ganas", a lo que añade Edi: "Vamos a traer el buen rollo, que está la casa un poco caldeado, así que, vamos a conocer la casa también que esta no se parece en nada a la nuestra".

Tras esto, ambos exconcursantes accedían al jardín para sorprender a los aspirantes a la nueva edición del reality. Nada más verles, ellos reaccionaban muy felices: "¡Dios, que guay! Vamos a enseñaros la casa. Bienvenidos".

Al juntarse con todos ellos desde la casita, la pareja les ha expresado sus primeras sensaciones. "Echaba de menos hasta el micrófono", asegura Edi, mientras que Violeta comenta que "esto da mucha nostalgia". Después de un rato, Amparo les confesaba que los vio durante los castings y ellos también la han reconocido: "Yo os vi en los castings, estabais vosotros y Nerea"; Cristian no ha dudado en confesar que les pudo ver en una discoteca hace un tiempo".

Por último, tras reunirse todos dentro de la casita, Violeta y Edi procedían a explicar con un papel las instrucciones del juego que iban a hacer, sin embargo, Violeta Crespo se llenaba de nostalgia al recordar todo su concurso y pedía a su pareja que leyese él las pautas: "Lee tú, que yo estoy nerviosa"

La pareja y los aspirantes disfrutan de las pizzas mientras hablan de la experiencia

Después de charlar durante un ratito, los aspirantes junto a Violeta y Edi se han colocado alrededor de la mesa para cenar todos juntos y seguir compartiendo sensaciones sobre el reality. Mientras disfrutaban de la pizza, Edi ha comentado que "agradecía mucho las fiestas para comer. Había piques entre nosotros, sobre todo cuando había pruebas y perdíamos comida, y llegó un momento que tuvimos que distribuir", y Violeta ha confesado que en muchas ocasiones hasta "contábamos las chuches que había".

Asimismo, en el hilo de esta conversación, los aspirantes preguntan a la pareja si por esta razón luego había discusiones con aquellos que habían hecho peor las pruebas; "casualmente la gente que no se molestaba en las pruebas, eran los que más exigían para comer o pedían cosas para la compra".

Violeta y Edi dan consejos a los aspirantes: "Vais a echarlo de menos"

La conversación continúa y Edi les hacía preguntas sobre la convivencia, como por ejemplo si descansan bien, a lo que Cristian confiesa que "yo aunque duerma me levanto varias veces y estoy cansado todo el día, no te voy a engañar. Es durillo".

Después de escuchar estas palabras, Edi aprovechaba el momento para dar unos consejos a los aspirantes: "Nosotros allí...es diferente. Esto es un casting, tienes que estar ahí a fuego. A ver lo único que os digo es que viváis esto, vais a pasar momentos malillos, pero os aseguro que vais a estar echándolos de menos. La experiencia no os la va a quitar nadie, aquí os sentís como concursantes de verdad".

"Muy poca gente ha vivido lo que estáis viviendo vosotros. Nadie os entenderá, ni vuestros amigos, ni nadie más que la gente con la que vivís esto ", añade Violeta. Asimismo, Cristian confiesa que "siempre digo que somos unos privilegiados de poder estar aquí".