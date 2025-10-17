Gloria se sincera con Noria y le dice lo que piensa sobre su actitud durante una dinámica en la casita

Gloria se derrumba y activa el protocolo de abandono: “Amparito, yo no valgo para esto”

En la casita de 'Uno de GH20', la tensión se puede cortar con un cuchillo. Así se ha visto a través de las señales 24 horas que ofrece la plataforma de Mediaset Infinity cuando los aspirantes han realizado una dinámica.

Todos ellos se han sentado en una mesa con el fin de comunicarse con educación y respeto aquellos comportamientos que hacen sentir mal al resto. Para poder llevar a cabo esta dinámica, los aspirantes deciden usar una naranja: de esta manera, quien tenga la naranja tendrá el turno de palabra.

En este momento, Gloria ha aprovechado para sincerarse con Nora y decirle cuál su honesta opinión sobre su actitud. Unas declaraciones que han apoyado su compañera Daniella y Cristián.

Gloria, a Nora: "Nunca sería como tú"

Gloria afirma que, como madre, para ella "la educación es la base de todo". Por eso, a pesar de ser "un poco bruta", asegura que ni se mete con nadie, ni habla mal a nadie, ni falta el respeto a nadie, ni grita a nadie. Y si lo hace, pide perdón "de corazón" porque es lo que tiene, señala.

Mirando a Nora, le dice: "Hay que tener un poco de cuidado cuando se habla con la gente, hay que tener un poquito de humanidad y hay que ser un poco más suave porque a la gente le pueden sentar mal las cosas". Le reprocha que, en vez de pedir "perdón de verdad" cuando se enfrenta a una persona, sea capaz de "hacer sentir peor" al no dar la oportunidad de que se expliquen sobre cómo se sienten.

Y es que, el principio del fin de su relación vino cuando le habló mal a Cristián pues sus caras fueron un poema: "Nunca sería como tú. Nunca faltaría el respeto como lo faltas tú cuando te apetece y como te apetece". A la aspirante no le parecen bien ciertas actitudes o gestos que tiene Nora, teniendo malas palabras palabras o subiendo el tono demasiado, pero lo que más le sienta mal de todo ello es que "nunca pides perdón". "Hay que escuchar, entender, ponerse en el lugar de las personas y considero que tú no lo haces. Hay que ser un poquito humilde y pedir perdón desde el corazón", confiesa.

Y es que, en el día anterior, Nora había dicho de dar por zanjada su amistad. Sin embargo, es Gloria quien hace "cruz y raya" por un motivo: "No quiero estar al lado de una persona como tú".

La respuesta de Nora a Gloria

Según Nora, no es cierto que Gloria siempre pida perdón cuando se equivoca: "Me has demostrado quien eres o si te has arrimado ahí porque te interesa y eso es lo que a mí me interesa".

Aunque la aspirante considera que "cada forma de jugar es lícita", lo cierto es que no está de acuerdo con cómo está actuando su compañera desde el día anterior: "El drama que estás montando cuando la cosa no iba contigo". Nora, concluye: "Sinceramente, tú te pones la medalla de cosas que realmente no eres. Si tu quieres pensar que lo haces todo perfecto, genial".

