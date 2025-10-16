Los aspirantes a concursantes de ‘Uno de GH20’ intentan gastarle una broma a Joon y Jana acaba por los suelos
Por primera vez, los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ han regresado de la gala de ‘Uno de GH20’ contentos y llenos de energía. Les ha dado pena despedirse de Daniel, pero han sentido la necesidad de disfrutar de su paso por la Casita al máximo. Tanto, que han decidido gastarle una broma a Joon que ha terminado en drama.
Cristian, Daniella, Jana y Amparo estaban tranquilamente charlando cuando han visto que algo raro estaba sucediendo en el salón de la casita rosa y han querido ir corriendo a gastarles una broma a sus compañeros, pero la cosa no ha salido bien. Al entrar, han comprobado que sus compañeros se estaban escondiendo porque todos querían gastarle una broma a Joon. Una situación surrealista que no ha terminado del todo bien.
Tras el intento fallido de broma, Cristian, Daniella y Nora y La Jose han regresado a la casita azul para prepararse las camas. Todo parecía transcurrir con normalidad cuando un extraño vuelto con cuatro piernas ha entrado en el salón y sin previo aviso, Jana ha caído desde lo alto del sofá. Sus compañeros se han asustado mucho: “¿Estás bien?”, pero a ella le ha entrado un ataque de risa. No te pierdas el momento en el vídeo principal.
Jana y La Jose se convierten en agentes secretos
Al ver a La Jose y a Gloria hacer la voltereta ‘huevito’ en el jardín, Jana se ha venido arriba y se ha convertido en toda una agente secreta. Rápidamente, ha conectado con “La agente 00 Víbora’ y le ha propuesto practicar sus “Movimientos ‘rama mama miau’ giratorios” y alguna que otra “Croqueta de jamón mareado”.
