Jana estalla contra La Jose en ‘Uno de GH20’: “Estoy un poco hasta las narices de que me contestes mal”
La Jose intenta explicarle que está agobiado con todos los compañeros y que necesita su espacio vital: “No es contigo, es con todos, vivo solo con mi gato”
Jana y La Jose se convierten en agentes secretos y protagonizan una divertida misión en ‘Uno de GH20’: “Vamos con la croqueta de jamón mareado”
Jana y La Jose llevan varios días discutiendo todo el rato y con una vibra que no resulta cómoda para ninguno de ellos. La Jose ha intentado explicarle que está agobiado y que necesita un poco de espacio, pero ella se ha cansado de sus malas formas.
Tras un nuevo intercambio de palabras, La Jose ha querido hablar con Jana porque la situaci�ón se les estaba escapando. Le ha confesado que necesitaba un poco de espacio por parte de todo el mundo. El aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ está acostumbrado a estar solo y tanto cariño le ha empezado a agobiar dentro de la casita de ‘Uno de GH20’.
Jana le ha entendido, pero ha querido que supiera que ella también estaba cansada: “Estoy un poco hasta las narices de que me contestes mal. Lo de ayer lo entendí porque estabas nervioso, pero…”. El aspirante se ha justificado sobre la broma que acababa de hacerle: “Me lo acabo de inventar, dudo mucho de que me hayas entendido”, y le ha contado que era imposible que le entendiera porque era algo de una creadora de contenido americana. Jana le ha pedido perdón por su reacción y le ha confesado que pensaba que era una broma que también le hacía su compañero de piso.
La Jose siente que Jana se lo lleva todo a lo personal: “Dije que no quería dormir con nadie y tú entendiste ‘no quiere dormir con Jana”. Pero la aspirante le ha explicado que igual antes de mandarla a dormir con alguien debería haberle preguntado si quería dormir con Amparo y no hacerlo delante de ella.
Jana estaba intentando que entendiera que ella solo quería ayudar, pero La Jose no quería seguir con la conversación y Jana se ha enfadado: “Te estoy dando mi opinión y te piras”. “Soy una persona más independiente, tú eres más social y te estoy diciendo que me estoy agobiando. No podemos estar todo el rato pegados”, ha intentado justificarse el concursante, pero la discusión ha ido en aumento... Dale al PLAY
