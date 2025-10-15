Patricia Fernández 15 OCT 2025 - 23:04h.

Edi Insua y Violeta Crespo visitan el plató de 'Uno de GH20' antes de su visita a la casita este fin de semana

Exconcursantes de 'Gran Hermano' aconsejan a los aspirantes de 'Uno de GH20' y Bea Retamal comunica una noticia: "Es el momento"

Edi y Violeta han visita el plató de 'Uno de GH20' como colaboradores, los que pasarán el fin de semana con los aspirantes en la casita para poder conocerles más, pero antes durante la gala se enfrentaban a un test de su relación con unas preguntas de lo más picantes y también románticas.

Cada uno con una pizarra en la mano, tenían que ir contestando a las preguntas que les iba formulando Nagore Robles. La primera era cuál es el lugar más loco donde han tenido un encuentro íntimo y romántico. Lo que ambos respondían de una manera diferente y que hacía reaccionar a Violeta: "¿Qué? Pero si no lo hemos hecho ahí". Y que el gallego explicaba.

Las respuestas de la pareja sobre su relación en el plató de 'Uno de GH20'

"¿Cuál es vuestra fecha exacta de aniversario?", les preguntaba Nagore, lo que hacía reaccionar a Belén Ro: "Antes de Elsa, después de Elsa". Y a lo que Violeta decía algo: "Me da a mí que eso le hubiera gustado mucho, pero no fue". Y ambos acertaban en la fecha exacta, mientras Edi entonaba un "lo tenías guardado" refiriéndose a las palabras de la colaboradora.

Otra de las cuestiones era cuál es el mayor defecto de Edi, lo que Violeta asegura que "lo tiene muy claro" y ella lo explicaba: "La seguimos liando con eso". Como también tenían que responder a cuál es su canción de pareja o "de qué color es el conjunto íntimo favorito de Edi". ¡Ya puedes darle al 'play' al vídeo para ver todas las respuestas de la pareja y el premio que han ganado para los aspirantes de 'Uno de GH20' de lo que disfrutarán en la casita.