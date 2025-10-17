Joon se enfada porque han tocado sus cosas fruto de una broma en la Casita de ‘Uno de GH20’ y esconde la comida

Gloria y Daniella tratan de arreglar sus diferencias tras la última gala de 'Uno de GH20': "No vayas de lista"

Compartir







Jana, Daniella y Gustavo tenían la misión secreta de esconder las cosas de sus compañeros para gastarles una broma, pero lo que ha empezado como una broma inocente que han bautizado como la broma de 'Las niñatas', ha terminado con Daniella enfadadísima con Joon y su actitud con la comida.

Fuera de sí, Daniella les ha contado a sus compañeros que no podía más, que estaba cansada de que la dieran órdenes y que la dijeran qué podía hacer y qué no con la comida. Estaba enfadadísima porque había visto que el aspirante tenía toda la comida guardada en un cajón y ni él ni Nora le permitían tocar nada.

Daniella está cansada de que la controlen porque la comida es de todos y no ha dudado en coger el paquete de pan y colocarlo en su sitio: “Aquí no hay ningún jefe, ni tenemos que seguir a un líder”. Además, le ha molestado muchísimo que Joon le soltara un: “A mí no me hables”.

Cristian ha intentado tranquilizarla y le ha dicho que Joon estaba enfadado porque le habían tocado sus cosas, y él es muy suyo para sus objetos personales. Gloria también le ha explicado que ella le había confesado a Joon que había sido ella la que había robado sus objetos personales y que no entendía que se hubiera enfadado con ella.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: