Dos nuevos aspirantes se suman al casting final para nueva edición del reality de 'Gran Hermano'

Daniella y Gustavo pasan a la fase final del casting al sentarse en el sofá de 'Uno de GH20': "Ha sido llegar y besar el Santo"

La casita de 'Uno de GH20' sigue su curso y cada vez queda menos para conocer quién de todos los aspirantes formará parte del reality 'Gran Hermano 20'. Los nervios, las confusiones y las discusiones entre ellos cada vez son mayores y poco a poco algunos de ellos abandonan y nuevos concursantes entran. La nueva gala de 'Uno de GH20' trae dos sorpresas, Ruth la hija de Amparo, quién se ha llevado una gran sorpresa, y Asier.

Antes de conocer la gran noticia, desde plató Nagore le comunicaba a Amparo que su hija tenía que comunicarse con ella; de primeras había pensado que sería una noticia mala. Sin embargo, Ruth le confesaba la gran sorpresa desde la propia casita: "Cuando yo no entré en el programa sabes que me puse mal porque estaba perdida, no sabía que hacer ni por donde tirar", comienza.

"Hace unos días estuvimos halando Lorena y yo de irnos fuera; pues hace unos días a ella le salió un trabajo y me he venido a Andorra con ella a trabajar", le comenta. Su madre muy contenta por la noticia aplaudía; pero no se esperaba que la casita en la que se encontraba era la del reality y Nagore hacía oficial la noticia: "Ruth es la nueva concursante de 'Uno de GH20'.

Tras conocer esta nueva información, Ruth llegaba a plató y sin dudarlo se iba directa a su madre para darle un inmenso abrazo de emoción. "Estás guapísima mamá". Después, Nagore le avisaba de que "recuerda que no puedes contar nada del exterior". Además, la presentadora no dudaba en preguntar por el aspirante que peor le cae; ella sin dudarlo respondía: "No me cae bien Nora porque va muy subidita. Se piensa que va a ganar y necesita a alguien que le pare los pies", a lo que la aspirante responde: "Creo que lo que buscamos aquí es conflicto constante y el estar todos los días en los vídeos".

Nagore Robles presenta a otro nuevo aspirante de 'Uno de GH20'

Asier tiene 23 años, es cocinero y camarero, y llega desde Cáceres para formar parte de este casting final: "Soy Asier y me dedico al sector de la hostelería. Soy una persona muy directa, voy y te digo las cosas de frente, te guste o no te guste. No voy con medias tintas. Soy ese tipo de persona que no le tiene miedo a nada, ni a las cámaras ni a las críticas".

Su presentación continúa: "Soy una persona muy ambiciosa, por eso busco vivir solo, busco progresar en la vida y cumplir mis objetivos. Mis expectativas en la vida no son quedarme trabajando por 1.000 euros. En mi grupo de amigos si tuviese que tener un papel sería el líder"

Asier llega al plató de 'Uno de GH20'

Asier llega al plató con muchas ganas de entrar como aspirante al reality y tiene clara su misión: "En todas las ediciones siempre hay un antes y un después y pienso que esta edición va a empezar conmigo".

La casita de 'Uno de GH20', 24 horas

Si eres un fiel seguidor de 'Uno de GH20', no te olvides que puedes seguir todo lo que hacen los candidatos en la casita las 24 horas del día a través de dos señales en Mediaset Infinity: