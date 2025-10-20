Los enamorados de ‘GH19’ se someten al ‘Bim, Bom’ de La Jose y nos cuentan todos los secretos de su relación en ‘Uno de GH20’

Abanico en mano y con Jana de colaboradora, La Jose no se ha resistido a hacerle un ‘Bim, Bom con el chisme’ a Edi Insua y Violeta Crespo, la pareja de enamorados de ‘GH19’ durante su visita a la Casita de ‘Uno de GH20’. Una entrevista divertidísima en la que hemos descubierto los planes de boda de los exgrandeshermanos, fechas incluidas.

Edi Insua y Violeta Crespo se conocieron durante su participación en ‘Gran Hermano 19’ y aunque muchos no creyeron su amor, un año después siguen enamoradísimos y nos han hablado de cómo y cuándo se quieren dar el ‘Sí, quiero’.

La Jose ha cambiado la dinámica de su ‘Bim, Bom’ al tratarse de una entrevista en pareja y ha querido que Violeta respondiera las preguntas de Edi y viceversa, antes de someterse a un divertido cuestionario en debían responder los dos a la vez.

El plan preferido de Edi y Violeta: “Peli, pizza y polvo”

¿Asignatura favorita de Edi en el cole? ¿Con qué animal se representa Violeta? ¿Cuál es el restaurante favorito de Edi en Madrid? ¿Dónde le gustaría viajar a Violeta? Son algunas de las preguntas que han respondido, con más o menos acierto, la pareja. Lo que sí han tenido clarísimo, es cuál es su plan preferido juntos: “Peli, pizza y polvo”.

En el momento de las preguntas conjuntas, no han tenido claro cuál era su fecha más importante porque tienen tres, pero sí cuál de los dos era más ñoño. Al ver que los entrevistados estaban entrando muy bien en el juego, han dado paso a las preguntas del público y Nora ha ido directa al grano: “¿Para cuándo la boda?”. La Jose ha sentido que era una pregunta muy intensa, pero Edi no ha tenido ningún problema en responder “Para dentro de un año, se lo voy a pedir antes de que acabe 2025”.

La pareja también nos ha hablado de cómo se ven dentro de 5 años, del lugar exacto en el que celebrarán la boda e incluso, de qué se dirían el uno al otro sí estuvieran en el fin del mundo. Dale al PLAY y muere de amor con la entrevista de Edi Insua y Violeta Crespo.

Edi Insua y Violeta Crespo han aprovechado al máximo su visita a la Casita de ‘Uno de GH20’. Han jugado, bailado y se han involucrado a tope con los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’, pero también han aprovechado sus ratitos de intimidad para vivir su amor de la misma forma en la que surgió, bajo el edredón.

