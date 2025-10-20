Los exgrandeshermanos aprovechan sus momentos de soledad en la Casita de ‘Uno de GH20’
Edi Insua y Violeta Crespo han aprovechado al máximo su visita a la Casita de ‘Uno de GH20’. Han jugado, bailado y se han involucrado a tope con los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’, pero también han aprovechado sus ratitos de intimidad para vivir su amor de la misma forma en la que surgió, bajo el edredón.
Los exconcursantes de ‘GH19’ se enamoraron en la casa de Guadalix y fueron muchos los que no apostaron por su amor, pero un año después, siguen tan enamorados como el primer día y han aprovechado su visita a la Casita de ‘Uno de GH20’ para revivir algunos de sus momentos más románticos. Edi Insua y Violeta Crespo se han vuelto a dejar llevar por sus sentimientos bajo el edredón.
Los jóvenes no necesitan hablar para demostrar lo que sienten sus corazones, están siempre muy juntitos y se cuidan muchísimo el uno al otro. Incluso, antes de meterse en la cama, Violeta no ha dudado en cuidar la piel de su pareja y le ha puesto un sérum y una cremita con mucha delicadeza, descubre el momento en el vídeo.
Edi y Violeta han sido los primeros en meterse a la cama y aprovechando que estaban solos. Han charlado, han planeado su viaje a Oporto y sobre todo, se han demostrado su amor. Los enamorados han vuelto a sentirse concursantes de ‘GH’ besándose bajo un edredón. Amparo al verlos, ha tenido claro que su amor hablaba por ellos y les ha contado que algo así vivió ella con su segundo marido.
Con cajas de pizza en mano y una gran ilusión, Violeta Crespo y Edi Insua entraban por las puertas de la casita de 'Uno de GH20' para quedarse todo el fin de semana junto a los aspirantes a 'Gran Hermano 20'. Violeta y Edi fueron concursantes de la edición pasada y allí comenzó su bonita historia de amor que, a día de hoy sigue intacto.