Violeta Crespo se emociona al despedirse junto a Edi Insua de la casita de 'Uno de GH20': "Esto solo pasa una vez en la vida"
La pareja se marcha tras pasar todo el fin de semana conviviendo con los concursantes del programa
El pasado viernes, Violeta Crespo y Edi Insua llegaron por sorpresa a la casita de 'Uno de GH20'. Todos los concursantes les recibieron con los brazos abiertos y, desde entonces, han vivido numerosos momentazos que les han hecho disfrutar de su visita. La pareja ha convivido todo el fin de semana junto a los aspirantes de convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20', y no han dudado en exprimir al máximo su paso por el programa.
Pero todo lo bueno se acaba, y Violeta y Edi han tenido que poner fin a su visita la mañana de este lunes. Eso sí, no sin antes despedirse de cada uno de ellos y dedicarles unas bonitas palabras, tanto en grupo, como de manera individual. Esto ha provocado un momento de lo más emotivo en el que ella no ha podido contener las lágrimas. Al verla, todos ellos se han acercado sin dudarlo a darle un abrazo colectivo: "Os he cogido un cariño... De verdad, eh".
Edi se ha encargado de romper el hielo: "Os tengo que decir que me hicisteis sentir muy a gusto. Me parecéis un grupo cojonudo, todos muy aptos para estar en 'Gran Hermano'. La verdad es que me da lástima que solo pueda entrar uno, porque sois buena piña y tenéis condiciones cada uno. En dos días fui capaz de conectar con vosotros, os he cogido mucho cariño. Y muchísima suerte, que os lo merecéis, de verdad", ha comenzado.
"Me tenéis fuera para lo que necesitéis"
Violeta, tras calmarse un poco, se ha unido a las palabras de su chico: "Cada uno tiene su esencia, sois súper diferentes. No esperaba cogeros tanto cariño. Me tenéis para lo que necesitéis fuera, de verdad, de corazón. Todos vivimos prácticamente cerca, así que espero veros. No os infravaloréis, confiad en vosotros. Y que al final antes de concursantes sois personas, así que sed un poco piña".
Acto seguido, y antes de salir definitivamente por la puerta de la casita, se han despedido uno a uno de todos los participantes, que no han dudado en agradecerles todo lo que les han aportado en su visita. Y, tras numerosos abrazos, llegaba el momento: "Esto solo pasa una vez en la vida. Disfrutadlo al máximo".
