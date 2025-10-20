Laura Ceballo 20 OCT 2025 - 16:33h.

El pasado viernes, Violeta Crespo y Edi Insua llegaron por sorpresa a la casita de 'Uno de GH20'. La pareja visitó a los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20'. Durante su estancia en la casita del programa, la pareja ha llevado a cabo numerosas actividades. Entre ellos, un concurso en el que pudieron descubrir los talentos ocultos de los participantes.

"Vamos a pasarlo bien, de forma divertida. ¿Tienes algún talento oculto? Pues es el momento de sacarlo a relucir. Competiréis por el beneplácito de vuestro jurado en dos disciplinas: mejor talento individual y mejor talento en parejas. No seáis tímidos y... ¡A triunfar!", les anunciaba Edi.

Amparo se convertía en la primera concursante en lanzarse a la piscina. Delante de todos sus compañeros y de Violeta y Edi, los miembros del jurado, les contaba qué iba a hacer: "Os voy a decir una poesía que he escrito yo, y se la escribí a mi padre, y la voy a compartir con todos vosotros".

La poesía de Amparo a su padre

Y, sin entretenerse mucho más, empezaba a recitar los versos que ella misma había escrito para su padre: "Ay, papá de mi vida, aún más de mi corazón, quién te tiene que querer más que yo. Por supuesto, tu mujer, que juntos me disteis un ser, un nombre y un poder. Ay, papá de mi vida, cuándo volverás aquí. Yo te abriré la puerta y caminaré hacia ti. Pero papá, no te vuelvas a ir sin despedirte de mí".

Al finalizar, todos sus compañeros le aplaudían y Violeta se mostraba especialmente emocionada. Tras limpiar sus lágrimas, no dudaba en darle un clarísimo 'sí' a la concursante, algo que también hizo Edi.

