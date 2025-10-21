Nagore Robles confirma que en ningún momento se ha vivido “un intento de agresión” por parte de ningún aspirante a concursante de ‘Uno de GH20’

Daniella y Gustavo pasan a la fase final del casting al sentarse en el sofá de 'Uno de GH20': "Ha sido llegar y besar el Santo"

La tensión entre Nora y Daniella estalló en la Casita de ‘Uno de GH20’ hace unos días por el tema de la comida y durante la Gala 7, han vuelto a saltar chispas entre ellas. Tras ver las imágenes de su discusión, las dos aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ han dado sus puntos de vista. Nora insiste en que no sabía hasta dónde iba a llegar la cosa y Daniella, en que ella simplemente la rozó con un dedo durante un gesto involuntario.

Hace unos días vimos como Daniella estallaba contra Joon al descubrir que tenía comida escondida en su armario. Algo que el aspirante pudo justificar, pero que hizo que Nora y Daniella comenzaran su particular guerra. Daniella no está dispuesta a que nadie le de órdenes y no ha dudado en plantar cara a la que para muchos es su rival más fuerte dentro de la Casita de ‘Uno de GH20’.

Así comenzó la discusión de Nora y Daniella

Durante la Gala 7, los aspirantes han visto las imágenes de su enfrentamiento. Daniella ha sentido un poco de vergüenza al verse, pero ha insistido en que ella en ningún momento le agredió ni le faltó al respeto, mientras que Nora sí habló de su familia y no le llegó a pedir perdón.

Antes de que continuaran explicándose, Nagore Robles ha dejado claro que no había existido ningún comportamiento inadecuado por parte de ningún participante del casting en directo y les ha pedido que dejaran de utilizar ciertos términos ya que Nora insistía con un: “Me va persiguiendo de un sitio a otro y evidentemente, no sé hasta que punto va a llegar”.

Edi y Violeta, los exgrandeshermanos que han pasado el fin de semana con los aspirantes en la Casita, han tenido la sensación de que los aspirantes o “Temían o respetaban” a Nora. Algo que Nora ha confirmado: “Daniella supuestamente me temía, pero ¿Por qué me vais a tener miedo si yo no soy un ogro?”. Sin embargo, para muchos Daniella ha sido la única que se ha atrevido a plantarle cara a Nora dentro de la casa.

