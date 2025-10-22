Supervivientes 22 OCT 2025 - 17:01h.

No te lo pierdas este jueves, en Telecinco

Compartir







Tras la salvación anoche de Miri, Carlos y Torres conocerán la decisión de la audiencia sobre su continuidad en la aventura, en la nueva gala de ‘Supervivientes All Stars’ que Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño conducirán este jueves 23 de octubre (22:00h) en Telecinco.

El expulsado, que se quedará a las puertas de vivir la recta final del reality, podrá otorgar un punto extra en la última ronda de nominaciones de la edición, dando el beso de la traición a uno de sus compañeros. Antes de la expulsión, los supervivientes se reunirán en el Ágora de Poseidón para posicionarse sobre quién debe dejar el concurso.

Se conocerán los nombres de los dos primeros finalistas

A lo largo de la noche se conocerán además los nombres de los dos primeros finalistas de ‘Supervivientes All Stars 2’: el primero será el ganador del juego de líder que disputarán Miri y Torres -Tony sustituiría a este último en caso de que resulte expulsado-; el segundo será el que logre evitar la nominación.

El liderazgo estará en juego en ‘El duelo de Afrodita’, un reto que pondrá a prueba la velocidad, el equilibrio y la capacidad de resolución de los dos participantes: deberán correr sobre una estructura sobre el mar, recoger las piezas de un puzle y completarlo en tierra firme.

Además, los supervivientes, que volverán a reunirse en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de la convivencia, participarán en un doble juego de recompensa con una gran tortilla de patata en liza.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el primero, ‘La batalla de titanes’, los concursantes se dividirán en dos equipos que competirán simultáneamente en este reto de resistencia que se desarrollará sobre una estructura triangular en el mar que se inclinará progresivamente. El equipo que evite caer al agua disputará el segundo juego, ‘El laberinto de Creta’, en el que en un tiempo determinado deberán balancear una gran estructura sobre el mar para guiar dos pelotas hasta el centro de un laberinto.

Gloria Camila, última expulsada, será recibida en plató, donde se reencontrará con parte de su familia y analizará su participación en la aventura.