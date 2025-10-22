El siguiente exconcursante en participar en 'La historia viva de Gran Hermano' es Rafa López: Así es su vida 22 años después de su edición

Pedro Oliva confiesa en directo cómo es su vida ahora, 23 años después de ganar ‘Gran Hermano 4’

Compartir







El miércoles vuelve a la gala de 'Uno de GH20' 'La historia viva de Gran Hermano', un momento de la noche donde grandes hermanos legendarios lanzan sus preguntas para los candidatos.

En esta ocasión, será Rafa López, concursante que vivió en la casa de Guadalix en su cuarta edición, quien le pregunte a los aspirantes nominados Nora y Jose. Además, el exgranhermano confiesa cómo es su vida 22 años después.

PUEDE INTERESARTE ¡Momentazo! La broma escatológica de Amparo deja completamente en shock a sus compañeros

Así es la vida de Rafa López, 22 años después

Cuando Nagore Robles le pide que ponga a la audiencia al día sobre su vida, Rafa sorprende: "Ha cambiado muchísimo". Y es que el exgranhermano entró en la casa de Guadalix cuando pertenecía a una congregación religiosa: "Tenía mis votos de castidad, pobreza y obediencia".

Este hecho hace preguntarse a la presentadora si continúa con ellos. "Bueno, estos ya están olvidados, yo me casé hace 1 año con mi pareja Ramón", confiesa mientras Nagore le manda "besos anónimos" para él.

Sus preguntas reflexivas a los nominados

La noche del miércoles, la Jose y Nora se encuentran nominados, lo que significa que uno de ellos tendrá que abandonar el programa de Mediaset Infinity. Sin embargo, antes de que esto suceda Rafa les lanza unas preguntas que les harán reflexionar sobre su concurso.

En cuanto a Jose, quiere saber si piensa que su postura de mediador le ha perjudicado. "Yo no hice el casting como psicólogo, ni como abogado. Yo hice el casting como La Jose, un descaro, y eso no creo que me haya afectado porque al final yo soy así. Soy una persona que no le gusta el conflicto, pero he explotado una parte de mí que no era la que quería enseñar. No ha sido neutra, he mostrado solo en mi parte de empatía y yo soy mucho más que eso. Yo tengo un descaro dentro que tengo que mostraros", responde el candidato.

Su pregunta para Nora es si haría algo distinto a lo que ha hecho si volviese a hacer el casting. "Lo más probable que sí, sobre todo donde dicen los compañeros que he fallado, que es mis formas de contestar y yo eso lo sé. Lo que pasa que es un proceso lo que tengo que hacer", confiesa la aspirante.

El consejo de Rafa para los aspirantes

Lo cierto es que, cuando a Rafa le preguntan qué es lo que más extraña de su experiencia, siente una "sensación extraña" pues siente que se quedó "a medias": "Yo dentro de la casa actué como muy cohibido, tenía muchísimo miedo a saber qué podía pasar fuera... que luego al final se montó una muy gorda".

Por lo que, si le permiten, lanza un consejo a los aspirantes para que lo tengan en cuenta: "Que sean ellos mismos, que disfruten al máximo, que piensen en el futuro porque en mi caso han pasado 20 años y siempre que pienso hacia atrás digo 'Perdí la oportunidad de ser yo mismo en esa casa'".

¿Le gustaría entrar en 'GH Vip'?

Al escuchar el arrepentimiento de Rafa, Nagore Robles le lanza una pregunta: ¿Se atrevería a participar en 'GH Vip'?: "Para mí sería una experiencia distinta porque de verdad he cambiado o creo que mi vida ha cambiado mucho. Mi personalidad también, me muestro mucho más, soy más abierto".

Ejemplo de ello es su día a día pues regenta un negocio LGTBI naturista. "Yo te veía de adolescente en la cuarta edición y me ayudaste muchísimo viéndote bailar y nunca olvidaré esos momentazos que nos diste", confiesa Miguel Frigenti.

'Uno de GH20', 24 horas

¿Quieres ver todo lo que sucede en la casita de 'Uno de GH20'? Puedes hacerlo gracias a las dos señales en directo que encontrarás en la plataforma de Mediaset Infinity: