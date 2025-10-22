Las palabras de Nagore Robles a unas de las concursantes de 'Uno de GH20': "Me recuerdas mucho a mí cuando empecé"
La presentadora reaccionaba cuando Nora aseguraba que prefería marcharse de 'Uno de GH20'
Nora, tras un nuevo enfrentamiento con Daniella durante la Gala 7 de 'Uno de GH20': “No soy un ogro ni doy miedo”
La gala de 'Uno de GH20' estaba marcada porque uno de los aspirantes iba a abandonar la casita para siempre, entre Nora y Jose, a los que la audiencia votaba a través de la app de Mediaset Infinity.
Nora comenzaba la gala asegurando que prefería que fuera Jose el que se quedara en 'Uno de GH20' y fuera ella la elegida para marcharse de la casita, lo que hacía reaccionar a Nagore Robles: "¿De verdad quieres que gane él? ¿O es una forma de protegerte? Yo te considero una tía que pelea hasta el final".
Nagore Robles reacciona a las palabras de Nora respecto a la expulsión
Algo a lo que la propia Noria respondía: "Yo peleo, pero sí que es verdad que vienes aquí y es todo lo malo y llega un momento que dices, pues mira..." Y la presentadora le recordaba las palabras que le dedicó en programas anteriores: "Dije que ojalá cualquier programa de Mediaset tuviera un concursante como tú y eso no se lo digo a todo el mundo, no es todo lo malo, ha habido muchos momentos muy buenos tuyos con el resto de la casa". Algo que la aspirante reconocía: "Es verdad".
Además, Nagore Robles le confesaba el parecido que ve en Nora a sus inicios: "Me recuerdas mucho a mí cuando empecé, yo era muy combativa. De ahí aprendí, Nagore tenía muchas cosas que aprender de eso y menos mal".
'Uno de GH20', 24 horas en directo
