Patricia Fernández 22 OCT 2025 - 22:14h.

La presentadora reaccionaba cuando Nora aseguraba que prefería marcharse de 'Uno de GH20'

Nora, tras un nuevo enfrentamiento con Daniella durante la Gala 7 de 'Uno de GH20': “No soy un ogro ni doy miedo”

Compartir







La gala de 'Uno de GH20' estaba marcada porque uno de los aspirantes iba a abandonar la casita para siempre, entre Nora y Jose, a los que la audiencia votaba a través de la app de Mediaset Infinity.

Nora comenzaba la gala asegurando que prefería que fuera Jose el que se quedara en 'Uno de GH20' y fuera ella la elegida para marcharse de la casita, lo que hacía reaccionar a Nagore Robles: "¿De verdad quieres que gane él? ¿O es una forma de protegerte? Yo te considero una tía que pelea hasta el final".

PUEDE INTERESARTE ¡Momentazo! La broma escatológica de Amparo deja completamente en shock a sus compañeros

Nagore Robles reacciona a las palabras de Nora respecto a la expulsión

Algo a lo que la propia Noria respondía: "Yo peleo, pero sí que es verdad que vienes aquí y es todo lo malo y llega un momento que dices, pues mira..." Y la presentadora le recordaba las palabras que le dedicó en programas anteriores: "Dije que ojalá cualquier programa de Mediaset tuviera un concursante como tú y eso no se lo digo a todo el mundo, no es todo lo malo, ha habido muchos momentos muy buenos tuyos con el resto de la casa". Algo que la aspirante reconocía: "Es verdad".

Además, Nagore Robles le confesaba el parecido que ve en Nora a sus inicios: "Me recuerdas mucho a mí cuando empecé, yo era muy combativa. De ahí aprendí, Nagore tenía muchas cosas que aprender de eso y menos mal".

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: