Amparo despierta el caos en la casita de 'Uno de GH20' con una broma escatológica: papel 'manchado de heces' y el culo al aire

El primer roce de Amparo con su hija Ruth en ‘Uno de GH20’: “¡Déjame en paz, niña!”

Compartir







Tras ser rechazada del proceso de casting en la primera gala, Ruth ha vuelto al programa como aspirante oficial a concursante de ‘Gran Hermano 20’, reencontrándose con su madre, Amparo, con la que ahora convivirá también en la casita de ‘Uno de GH20’. Desde el primer momento, madre e hija nos están regalando numerosos momentazos, como en esta ocasión que se han compinchado para gastar una divertidísima broma a sus compañeros.

Amparo, que se llevó un gran batacazo cuando Ruth se quedó fuera del casting, está de lo más feliz con la entrada de su hija al concurso. A pesar de que en estas primeras horas ya ha surgido algún que otro roce entre ellas, también se lo están pasando en grande disfrutando la una de la otra. Juntas, nos han regalado un momento inolvidable, una broma que dejaba al resto de habitantes de la casita con la boca abierta.

Todo empezaba cuando, aprovechando un momento en el que estaban solas, Amparo le contaba a su hija su gran plan. “Me voy al baño. Y cuando salga voy a salir diciendo: “Que me he cagado””. Ante la confusión de Ruth, la concursante continuaba explicando la broma. Y es que, haciendo uso de nocilla pretendía hacer creer a sus compañeros que llevaba las manos manchadas de heces.

La divertida reacción de los concursantes a la broma de Amparo

Tras explicar a su hija la broma que había decidido gastar al resto de concursantes, madre e hija se unían al resto para proceder con su plan. Amparo iba directa al baño y, una vez dentro, comenzaba a hacer unos ruidos de lo más extraños que llamaban la atención de sus compañeros. “¿Qué está haciendo? ¿Cagar? ¿Y está apretando?”, decía Daniela completamente sorprendida a lo que Asier añadía entre risas: “¡Empuja, que ya sale! ¿Qué nombre le vas a poner?”

Ruth, la hija y compinche de Amparo, explicaba que su madre estaba mala de la tripa y le avisaba de que el resto la estaba escuchando. En ese momento, la concursante salía con un trozo de papel manchado y con los pantalones semi bajados, provocando los gritos, el caos y caras de estupefacción de todos. Pero esto no se quedaba aquí, sino que, además, la concursante hacía pegar un brinco a todos sus compañeros acercándose a ellos con el papel sucio. ¡No te lo pierdas!

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: