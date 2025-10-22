Lara Guerra 22 OCT 2025 - 22:59h.

Compartir







Durante la nueva gala de ‘Uno de GH20’ hemos descubierto el nombre del nuevo concursante expulsado del programa y que en consecuencia, se queda fuera del casting para formar parte del ansiado reality ‘Gran Hermano 20’. Momentos previos a conocer quién abandonaba la casita, Nagore Robles pedía a los aspirantes y colaboradores que se posicionaran y mencionasen quién debería continuar en 'Uno de GH20'; mientras que varios de ellos mencionaban a José, otros colaboradores sorprendía a Nora al mencionarla y asegurar que pese a haber tenido una mala semana sabían que podría ser una gran concursante.

Tras unos segundos de tensión e incertidumbre por quién de los dos concursantes abandonaría el programa para siempre, la presentadora daba el veredicto final: “Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido que continua en el proceso de casting de ‘Gran Hermano 20’… ¡José!” Una frase que dejaba a Nora, como la concursante expulsada definitiva.

Nagore Robles ante la expulsión de Nora: "Hiciste muchísimo ruido y eso a veces tiene un precio"

Después de conocer la decisión final de la audiencia, Nora no dudaba en dar un fuerte abrazo a Nagore Robles y al resto de aspirantes. Una vez sus excompañeros volvían a la casita de 'Uno de GH20', Nagore Robles lanzaba unas preciosas palabras a la que fuera aspirante: "Nora, me da mucha pena que te vayas, de verdad. Para mí ha sido un lujo tenerte como candidata", comienza.

Asimismo, la presentadora continúa mientras Nora se deja ver completamente emocionada y entre lágrimas: "Creo que entraste como un cohete, siendo una tía super sincera, moviste muchísimo la casa, hiciste muchísimo ruido y eso a veces tiene un precio. Que pena, creo que hubieras vuelto a resurgir porque esto es algo normal. A veces, cuando tenemos contacto con el exterior, un abucheo o una crítica pues se te hace un mundo en la casa, pero creo de verdad que hubieras podido ser una super gran hermana, te lo digo de verdad. Gracias por haber confiado en nosotros".