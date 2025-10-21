Pedro Oliva confiesa en directo cómo es su vida ahora, 23 años después de ganar ‘Gran Hermano 4’

Pedro Oliva habla en 'Uno de GH20' de su hija con Inma: “Es una preciosidad, ha salido a la madre, pero en tamaño a mí”

Pedro Oliva, el ganador de ‘Gran Hermano 4’, ha conectado en directo con Nagore Robles durante la Gala 7 de ‘Uno de GH20’, el casting en directo de ‘Gran Hermano 20’ y nos ha contado cómo es su vida en este momento y ha querido lanzarle una pregunta muy especial a Jana, una de nuestras aspirantes a concursantes.

Pedro Oliva, el hombre que conquistó a la audiencia con su naturalidad y simpatía en ‘Gran Hermano 4’ y se convirtió en ganador, ha querido participar en el casting en directo de ‘Gran Hermano 20’. Emocionado y poco preocupado por la conexión, Pedro ha saludado a Nagore Robles: “Sufriendo, un rato tengo wifi, otro no… Quiero que saltéis ya a la pantalla grande”.

La presentadora de ‘Uno de GH20’ ha querido saber cómo era actualmente la vida de Pedro y el ganador de ‘GH4’ nos ha hablado de su familia: “He vuelto otra vez a la diputación provincial que es donde trabajaba, llevo ya 35 años, y vida normal. A partir de ahí, conocí a Inma, la que ha sido la mujer de mi vida. Nos casamos, tenemos una chica de 19 años, que es una preciosidad. Ha salido a la madre y de tamaño a mí, es una jugadora de balonmano…”.

Pedro Oliva ha comenzado a tenar algunos problemillas de conexión, que ha afrontado con mucha simpatía y que han hecho peligrar la pregunta que quería formularle a Jana, una de las aspirantes a concursante de ‘Gran Hermano 20’. Finalmente, Pedro ha podido lanzar la pregunta: “Jana, ¿Cómo crees que te vemos desde fuera?”.

Jana ha sido sincera y ha confesado que espera que la estén viendo natural: “Tengo la sensación de que se me está viendo cómo soy, que no me gusta pelearme. Soy juguetona, me gusta pasármelo bien, creo que se me ve disfrutar y sin malas intenciones… Espero que sea eso lo que se ve de mí”.

