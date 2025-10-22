Laura Ceballo 22 OCT 2025 - 14:53h.

La colaboradora de televisión ha visitado la casita para preparar un arroz con pollo

El mediodía de este miércoles parecía transcurrir con absoluta normalidad en la casita de 'Uno de GH20'. Los concursantes disfrutaban un día más de experiencia y se disponían a llevar a cabo sus quehaceres. Eso sí, ya con la cabeza puesta en la próxima gala del reality que se emitirá la noche de este miércoles y de manera exclusiva en Mediaset Infinity.

Pero de pronto, han recibido una sorpresa que no esperaban para nada. ¡Anabel Pantoja ha visitado de nuevo la casita! La primera en verla aparecer ha sido Amparo, que se ha lanzado a abrazarla de la emoción. La colaboradora ha saludado uno a uno a todos los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20'.

Después de ponerse al día con todos ellos, Anabel les ha contado el motivo de su visita: "¡Vengo a cocinaros!". Y, aunque Amparo y Gustavo ya habían empezado a hacer la comida, todos ellos se han mostrado de lo más entusiasmados y dispuestos a cambiar sus planes.

El arroz con pollo de Anabel Pantoja

"Vengo para cocinar con vosotros, lo que pasa es que estáis cocinando ya. ¿Queréis comer eso o lo que os voy a hacer yo?", les ha preguntado. Los concursantes no se lo han pensado dos veces: "¡Lo que vayas a hacer tú! Y nos cenamos eso".

Acto seguido, la colaboradora les ha desvelado cuál era la receta que tenía preparada para ellos: "Vengo a haceros arroz con pollo. Pero es verdad que no vais comer en media hora", les ha avisado. Pero esto tampoco suponía un problema para ellos: "Da igual". Así que, sin perder más tiempo, Anabel y los concursantes han pasado a la casita todos los ingredientes para ponerse manos a la obra.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

'Uno de GH20', 24 horas en directo