El casting final de 'Gran Hermano' está cada vez más cerca y como parte fundamental de 'Uno de GH20' ha llegado el momento de que los seguidores elijan quién de los aspirantes que quedan será el elegido para sentarse al sofá junto a Cristian, Daniella, Joon y Jana. Sin más dilación, la presentadora anuncia el nombre que la audiencia ha decidido: "Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido con sus votos que pase a la fase final… ¡Jose!".

Sin dudarlo, Jose se ponía a gritar y dar saltos al conocer que su nombre había sido el elegido para ocupar una plaza en el ansiado sofá. Sus compañeros sin dudarlo le han dado besos y abrazos y tras esto, el nuevo finalista se tumbada en el sofá para disfrutar de su nuevo lugar.

"Estoy muy contenta. Me pensaba que podría subir Amparo perfectamente", comienza el aspirante. Además, Anabel Pantoja le pide que con lo ocurrido no se "relaje"; pero él tiene claro que no: "Con esto recargo las pilas", asegura.

Teresa Colomina toma una decisión sobre el casting final

En el comienzo de la gala, Teresa Colomina ha revelado que al final tomaría al decisión de elegir a alguien para que tenga un hueco en el sofá; sin embargo, tras lo ocurrido con las votaciones del audiencia; la directora ha tomado una decisión: "Voy a empezar dando una noticia. El próximo miércoles se cierra el sofá. Teniendo en cuenta esto, hoy venía decidida a subir a alguien al sofá, pero se me ha adelantado la audiencia. Mi elegido era La Jose". Por último, la directora ha finalizado diciendo que "no voy a utilizar mi poder con nadie porque con el resto tengo dudas".