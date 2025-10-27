Chiqui lanza una pregunta a Jose sobre si tiene química con Gustavo

Algunos exconcursantes de ediciones anteriores de 'Gran Hermano' entraban en directo durante la gala de 'Uno de GH20', que puede verse en Mediaset Infinity, para lanzar una pregunta a los aspirantes que se estaban jugando una plaza en el sofá de finalistas.

Una de ellas era Almudena Martínez, más conocida como Chiqui, la mítica participante de 'Gran Hermano 10', la que lanzaba un claro mensaje nada más conectar con el plató: "Tened mucha energía, sed auténticos, que es lo que queremos ver en casa, un 'Gran Hermano' auténtico".

Chiqui, de 'Gran Hermano 10', habla en directo en 'Uno de GH20'

Chiqui contaba a Nagore Robles cómo está su vida en este momento, lo que la emocionaba: "Soy madre de dos niños, ya me pongo... no te toques por ahí que si no... Bella hoy cumple 7 años y Alma que tiene 10 años. Muy contenta, estoy soltera y muy bien, ¿no me ves?"

"Frigenti ha dicho que él votó para que tú te fueras", le decía Nagore Robles, a lo que Chiqui reaccionaba: "Yo saludo a todos los demás, de Frigenti paso olímpicamente de él". Aunque el colaborador confesaba que él le "metería en GH VIP".

Tras esto, la exparticipante del reality lanzaba una pregunta de lo más directa a Jose: "¿Vamos a ver algo entre tú y Gustavo? Dinos la verdad, yo quiero saber la verdad". "Hay tensión sexual entre los dos", le respondía el aspirante.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: