Esta tarde, los aspirantes a concursantes de 'Gran Hermano 20' han vuelto a recibir mensajes del exterior. En esta ocasión, Joon ha recibido una pregunta que no dudaba en responder de manera clara y contundente, y con cuya respuesta ha sorprendido a varios de sus compañeros de la casita de 'Uno de GH20', especialmente, a Jana.

El concursante coreano no ha venido al programa a hacer amigos, algo que ha dejado muy claro durante la dinámica de esta tarde en la que todos ellos han leído 'tweets' de la audiencia. Durante su turno, Joon leía atentamente su mensaje:

"Para Joon: si ahora mismo pudieras nominar con 3, 2 y 1 punto en negativo, ¿a quién nominarías? Tienes que decir razones. Posdata: no vale Livia por ser la última ni porque no la conoces apenas"

Joon sorprende con su respuesta: "Tres puntos para..."

Tras leer su pregunta, Joon contestaba sin tutibear: "Tres a Jana porque es muy inteligente y aunque ella diga que no está utilizando estrategia, yo veo que está utilizando estrategia". Una respuesta que hacia reaccionar inmediatamente al resto: "¡Puñalada!", exclamaba Bea Retamal, mientras que Jana miraba al concursante en shock por las palabras que le había dedicado.

Seguidamente, el concursante continuaba 'nominando': "Dos puntos para Daniella porque ha evolucionado, pero la semana pasada cuando estaba con Nora te veía la más fuerte, pero ahora Jana ha subido. Si tuvieras control serías la más fuerte", tras esta declaración Joon finalizaba sus nominaciones: "Un punto para Cristian porque fue el primero en subir al sofá, así que a los tres fuertes".

Jana pide explicaciones a Joon

Las nominaciones de Joon sorprendía a los compañeros que este había nombrado, como Cristian que inmediatamente soltaba: "No me lo esperaba". Aunque, sin dudas, la que más desconcertada se mostraba con la decisión del coreano de nominarla era Jana: "¿Me gustaría saber el por qué de tú opinión?", le decía al concursante a lo que este contestaba: "Antes estabas más sensible, pero ahora te has metido en el juego y eres más fuerte".

