Amparo se abre en canal con su hija tras sus desencuentros y confiesa sentirse muy cuestionada por ella

Bea Retamal habla del origen de su enemistad con Adara Molinero en 'Uno de GH20': "No entiendo qué le he hecho"

Compartir







Desde que Ruth entró como concursante oficial a la casita de 'Uno de GH20', donde se reencontraba con su madre, Amparo, la relación con su progenitora no ha sido la mejor. Muchas han sido las diferencias que las han llevado a tener algún que otro encontronazo, especialmente, por parte de la joven que no termina de entender la actitud de su madre en el programa.

Ya a las pocas horas de entrar en la casita, Ruth protagonizaba el primer roce con su madre. En este, la concursante recriminaba a su madre que no estuviese mostrando su verdadera personalidad en la casita, ya que ella sabe que fuera del programa tiene un carácter muy fuerte que ella conoce a la perfección. Esta ha sido la tónica del resto de sus desencuentros.

Amparo se sincera con Ruth: "Me duele que me cuestiones"

Esta mañana, madre e hija han decidido hablar a solas en el jardín para arreglar sus diferencias. Amparo era quien iniciaba la conversación: "Me puso super contenta que pudieses estar aquí conmigo, pero hay una cosa que tienes que entender. Son 28 días los que llevo aquí, mi desgaste emocional es mayor", algo que Ruth decía comprender y que hacía que su madre le lanzase una importante pregunta:

"Entonces... ¿Por qué estás constantemente diciéndome lo que tengo que hacer o cómo me tengo que preguntar? No te das cuenta de que eso no está bien conmigo. Me haces daño", le explicaba Amparo a su hija, que respondía: "Mi problema es que te lo digo de malas maneras, pero es lo que yo pienso. Perdón si te molestan mis maneras... Entiendo que por tu paz prefieras no decir las cosas, pero déjame que comprenda esta versión de mi madre".

En ese momento, Amparo se abría en canal y compartía con su hija lo que más le estaba doliendo de su actitud: "En lugar de acogerte a mi y unirte conmigo, me siento cuestionada. Yo intento darte tu espacio, que sobresalgas, que puedas lucirte por ti. Me siento mal. Eres mi hija y estoy mal", unas sinceras palabras que provocan que entrase en llanto.