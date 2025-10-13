Gran Hermano 13 OCT 2025 - 00:00h.

¡La casa más famosa de la televisión abre sus puertas en muy poco!: ¿te lo vas a perder?

Miguel Martín da todos los detalles sobre la nueva edición de 'Gran Hermano': "El público tiene la última palabra"

No queda nada para que la casa de 'Gran Hermano' se vuelva a abrir de nuevo y las ganas de los más fieles al reality de Telecinco no pueden ser mayores. Y no es para menos: desde que 'Uno de GH' arrancó su curso con Nagore Robles como presentadora, son muchos los aspirantes que luchan por entrar a la casa. Una casa que nos va a dejar las mejores tramas, historias irrepetibles y convivencia al más puro estilo 'Gran Hermano'.

"Todos tenemos ganas de casa. Todos tenemos ganas de 'Gran Hermano'", han sido las palabras de Sandra Barneda durante la última emisión de 'Supervivientes All Stars' de este domingo, anunciando así la próxima apertura de puertas de la casa más famosa de la televisión. ¿Te lo vas a perder? ¡Muy pronto, en Telecinco!