La Jose y Gustavo prefieren frenar sus sentimientos dentro de la Casita de ‘Uno de GH20’: “No le hagamos más daño visual”

Jose es el elegido por la audiencia para pasar a la fase final del casting de 'Uno de GH20': "Esto me recarga las pilas"

Se gustan, fluyen, se divierten y tienen una conexión muy, muy especial que ninguno de los dos quiere perder, pero La Jose ha querido hablar claro con Gustavo, su compañero en el casting en directo de ‘Uno de GH20’ y conocer cuáles son los términos de su relación afectiva fuera del concurso.

La Jose ha querido saber cómo estaría viendo el vínculo de Gustavo la relación que ambos mantenían en la Casita de ‘Uno de GH20’ y el aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ ha sido muy claro: “Es una persona que estoy conociendo, pero cuando supe que iba a venir, se habló y se acordó que yo iba a vivir, a disfrutar y que cuando nos viéramos, ya veríamos… Yo acá contigo no voy a estar, y lo sabemos, pero no voy a dejar de disfrutar de algo que fluye”.

La Jose ha querido saber que creía qué estaría pensando su persona especial y Gustavo le ha confirmado que lo pensó tras hacerle el masaje la noche anterior: “No creo que él se sienta bien, pero por eso yo tengo mi límite, Jose…”. La Jose se estaba sorprendiendo y le ha adelantado que él no se iba a meter en ningún sitio sin cámaras.

Gustavo tampoco sabe qué está haciendo su vínculo fuera y por eso tiene claro que no va a tener nada con La Jose, pero no es lo mismo que si entrara en ‘Gran Hermano 20’. Eso son cuatro meses en los que él tiene que vivir la experiencia y que no sabe qué hará la otra persona fuera. Jose estaba preocupado porque a él, no le gustaría ver lo que está viendo la 'pareja' de Gustavo.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

