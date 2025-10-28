Pedro Jiménez 28 OCT 2025 - 20:00h.

La joven gaditana no ha podido evitar las lágrimas ante lo que ha dicho su suegra en su última reunión con los familiares

Ya hay fecha de estreno para 'La isla de las tentaciones 9' y los solteros y solteras ya están preparados para ponérselo muy difícil a las parejas. Unas parejas que, como se dice, vienen cada una 'de su padre y de su madre', con diferentes problemas y tesituras, además de conflictos por resolver. Otras en cambio buscan aumentar la confianza en su paso por República Dominicana y salir más reforzados de su aventura. Durante la última emisión de 'Rumbo a La isla de las tentaciones', en Mediaset Infinity, Juanpi y Sandra se han despedido de sus familiares y esta última no ha podido evitar las lágrimas ante las palabras de su suegra.

En primer lugar, Juanpi se ha reunido con sus padres, quienes le han aconsejado que no se equivoque ni haga cosas de las que posteriormente se puede arrepentir: "Lo único que te pido es que no metas la pata", le ha aconsejado la madre de Juanpi al participante de 'La isla de las tentaciones 9'. Y es que el de Algeciras le ha sido infiel a todas sus anteriores parejas: "A Sandra le tenemos ya mucho cariño y es muy buena. A ver cómo te portas", ha añadido su madre. "Lo intentaré", ha confesado el gaditano, que ha indicado también que acude para que Sandra "deje de ser celosa".

Precisamente Sandra se ha unido con su madre a la reunión que Juanpi ha tenido con sus padres antes de poner rumbo a su aventura para charlar distendidamente de todo un poco y de los problemas que les pueden surgir a sus hijos, además de darles algunos consejos de buenos padres. Y es que, sin duda, nadie les conoce mejor que ellos. La madre de Sandra les ha pedido que tengan "la mente fría" y que piensen en ellos y en lo que han construido en un año y medio de relación.

Las lágrimas de Sandra ante las palabras de su suegra

En un momento, la madre de Juanpi ha confesado que no le gustaría perder a Sandra, pareja de su hijo, lo que ha provocado que la joven rompa a llorar, dejándonos un momento muy emotivo: "Yo quiero llegar y seguir con él... y seguir viendo a mis 'suegritos', porque yo no quiero otros. ¡Con todo lo que os quiero!". Tras este momento, los padres han bromeado sobre qué cosas perdonarían a su yerno o nuera.

"Por que nuestro amor perdure y salgamos juntos y más reforzados", han sido las últimas palabras de Juanpi, para posteriormente que todos unieran las manos al unísono cual equipo de fútbol y gritaran un fuerte: "¡Oé!". ¿Conseguirán Juanpi y Sandra no caer en la tentación y, como dice el gaditano, salir más reforzados que nunca? Habrá que esperar para saberlo.