Laura Ceballo 27 OCT 2025 - 14:21h.

La presentadora nos ha desvelado todo sobre la novena temporada, que arranca el lunes 3 de noviembre en Telecinco

AVANCE | Lágrimas, confrontaciones, los momentos más 'hot' y una huida imparable, en 'La isla de las tentaciones 9'

Este lunes, Mediaset España ha presentado la que será la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. De la mano de Sandra Barneda, hemos podido conocer todos los detalles de la nueva temporada que llega a Telecinco el próximo lunes 3 de noviembre. Cinco parejas se embarcan en la mayor prueba de amor de sus vidas dispuestas a superar todos los obstáculos y no caer en la tentación. Pero, ¿conseguirán resistirse ante la llegada de solteros y solteras dispuestos a todo?

Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España, ha adelantado que se tratará de una edición "especialmente apasionante": "Aparte de las novedades que se incorporarán, hay cinco parejas que deciden poner a prueba su relación. Habrá novedades para sorprender y crear algún giro que las parejas no se esperan. La parte que también es diferente tiene que ver con la forma en que ofreceremos este programa en programación, tanto en Telecinco como en Mediaset Infinity".

Tres emisiones a la semana

Y es que 'La isla de las tentaciones' tendrá tres emisiones a la semana: lunes, martes y miércoles. La hora de emisión será a partir de las 21:45 horas en Telecinco. Pero, además, Mediaset Infinity contará con la emisión del segundo programa de 'Rumbo a las tentaciones', así como de 'El debate de las tentaciones'. Todos los debates se emitirán en abierto y de manera gratuita en la plataforma a partir del 14 de noviembre.

Las principales novedades

Meritxell Struch, directora del programa, nos ha contado, además, cuáles son las principales novedades de esta edición, unas novedades que "parecían imposibles", pero que han logrado y que prometen dejarnos con la boca abierta: "Hemos empezado distinto, queríamos que las cosas pasasen desde el principio. Por primera vez en la historia, Sandra no está en la playa y son los solteros los que dan la bienvenida a las parejas. Es un arranque que te deja pegado desde los primeros momentos".

Además, la luz de la tentación también traerá consigo una novedad: "Por primera vez, van a ver quién activa la luz por primera vez en las dos villas". Y es que, en ambas casas, las parejas van a contar con el privilegio de descubrir quién ha sido la primera persona en sobrepasar los límites.

Y, por si esto fuera poco, a todo esto se suma el visionado de imágenes por parte de las solteras: "Las solteras van a poder ver por primera vez imágenes. Y, además, tienen que decidir si les cuentan el contenido a los chicos o no. Ven imágenes bastante duras, ese momento es brutal. Se quedan alucinadas".

Sandra Barneda: "Lo que pensáis, no es lo que va a pasar"

Un temporada más, Sandra Barneda se pone al frente de 'La isla de las tentaciones'. La presentadora nos ha adelantado cómo será esta nueva edición y nos ha confesado cómo ha vivido ella la grabación: "'La isla' se reinventa, porque 'La isla' y el amor, o la tentación, se reinventa cada año. Es una historia de pasiones, de vulnerabilidad absoluta, de cinco parejas que se creen que el amor es mas fuerte que las tentaciones, y que a ellos no les va a pasar. Pero desde que ponen un pie allí en la arena, todo se diluye. Ahí empieza para nosotros el juego".

"Lo que viven es tan bestia, que solo podemos sostenerles", ha asegurado. Y es que, la presentador nos ha confesado que siempre intenta definir las ediciones con una única palabra, y que a esta no puede atribuirle otra que no sea "delirante": "Esta edición es delirante. Desde el minuto uno me daba la sensación de que vivían otra realidad. Hay mucho humor, es tan delirante que del drama, te ríes", nos ha confesado.

Además, ha decidido avanzar el que para ella ha sido uno de los momentos más intensos de la temporada: "Es el espejo. Es un momento que me gusta muchísimo. Ese espejo marca un antes y un después, tiene una intensidad… Darío y Almudena, 11 años de relación, todos nos vamos a sentir identificados con su historia. Ese espejo yo creo que tiene mucha verdad, no os puedo adelantar más".

La presentadora: "Este año me enfado y mucho"

Por último, Sandra Barneda nos ha contado cómo ha vivido la grabación de esta novena temporada: "Es agotador, nos tiramos un mes sin un día de descanso de grabación. Soy una cuidadora y trato de cuidar, pero al mismo es un vértigo. Cómo no voy a sufrir... Es su camino, pero lo que hago es acompañarles. Hay momentos que no solo sufro, este año me enfado y mucho. Me salto el guion a un nivel que no lo he hecho nunca. Hay de todo".