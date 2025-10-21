Pedro Jiménez 21 OCT 2025 - 20:00h.

Los elegidos ya lo tienen todo preparado rumbo a 'La isla de las tentaciones'. Después de conocer la identidad de los solteros y solteras, estos han tenido su primer encuentro en donde han podido conocerse, hablar de lo que esperan de esta gran aventura y confesar qué les gustaría y qué no encontrarse en el paraíso del amor. Y es que, como bien ha dicho Juanjo nada más ver a otros tentadores, "la vamos a liar que flipas".

Los solteros han tenido su primera toma de contacto en forma de presentaciones en el aeropuerto. Juanjo, el más activo de todos, ha bromeado al ver a Aitor: "Este es guapetón eh". Precisamente el mismo Juanjo ha avisado al resto al ver a los dos tentadores italianos: "Con estos dos hay que tener peligro, que los italianos... nos las van a quitar, ya verás tú", ha señalado el joven, bromeando. "Mira los ojos que tiene mi colega", refiriéndose a Andrea Calush.

Lo que está claro es que a todos se les ha visto con muchas ganas de comenzar esta trepidante aventura en República Dominicana, formando un verdadero equipo y conscientes de que una vez allí, las chicas elegirán conforme vayan teniendo feeling a unos pocos. Pero hasta entonces, esta aventura es compartida por todos y cada uno de ellos.

Las chicas, por su parte, también se han alegrado muchísimo al encontrarse por primera vez y conocerse. La efusividad ha sido total, con expresiones como "qué guapa" y confesando que se encuentran muy nerviosas de formar parte de este reality. "Llevamos solteras muchos años", se ha escuchado decir entre las solteras.

Solteros y solteras hacen sus cábalas

En el aeropuerto, Aitor ha lanzado una pregunta al aire: "¿Cómo os gustan las chicas?", lo que ha generado todo tipo de reacciones. Borja, por su parte, lo tiene claro: "Que sean como el gazpacho. Me gusta la gente con sabrosura, ganas y actitud". Mientras que las chicas han señalado que esperan llevarse una "experiencia muy buena" y han hecho un primer análisis al conocerse: "Somos como muy diferentes, pero a la vez nos complementamos". Algunas como Vita han desvelado sus ganas de encontrar el amor.

Tras esta primera toma de contacto, solteros y solteras han puesto rumbo a República Dominicana. Ahora tan solo queda saber qué parejas son las elegidas para partir al paraíso del amor y poner a prueba como nunca antes su relación. ¡Ya queda muy poquito!