La novena edición del formato volverá a sorprender a sus protagonistas y a sus seguidores con nuevos giros y dinámicas en la intensa experiencia que vivirán en República Dominicana. Algunas de estas novedades son las siguientes.

En primer lugar, la bienvenida sorpresa de las tentaciones a las parejas. Por primera vez, los solteros y solteras serán los que reciban en la playa a las cinco parejas en un inesperado encuentro para los protagonistas que generará inestabilidad y las primeras desconfianzas… antes de que Sandra Barneda les dé oficialmente la bienvenida a ‘La Isla de las Tentaciones’ y les anuncie que se van a enfrentar a ‘El despertar de la tentación’.

En segundo lugar, la luz de la tentación, identificada. También por primera vez en la historia, las parejas podrán saber quién ha sobrepasado por primera vez los límites establecidos. Una pantalla revelará su identidad, circunstancia que solo sucederá en una única ocasión durante toda la edición.

Por último, el visionado de las solteras. Las solteras tendrán la oportunidad por primera vez de ver a solas unas duras imágenes de las chicas y de decidir si los chicos acceden a ese contenido.

Tres solteros VIP

Además, la edición, que acogerá la llegada de tres solteros VIP a las villas, volverá a incluir durante la convivencia dinámicas ya clásicas del formato como las hogueras mixtas y la hoguera de los solteros; el cara cara ante el espejo, que en uno de los momentos más intensos de la edición permitirá reencontrarse a una de las parejas a ambos lados de un panel transparente y de comunicarse exclusivamente por gestos; el poder del veto a uno de los solteros y solteras, que mantendrá un cara a cara con la pareja del protagonista con quien tiene afinidad; y la oportunidad a alguno de los miembros de las parejas de ver lo que sucede en tiempo real en la otra villa.