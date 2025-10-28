Llega el momento que Tony Spina probablemente más podía temer en su concurso: Así ha comunicado su dura decisión en palapa

El "complicado" viaje en barca de los concursantes de 'Supervivientes All Stars' marcado por un "demoledor" temporal: "Es una película de terror"

Compartir







Durante la semifinal de 'Supervivientes All Stars 2025', Jorge Javier anunciaba una importante noticia a los concursantes, quienes acto seguido han tenido que posicionarse por última vez en esta aventura. Lo hacen en palapa, colocándose detrás de Adara Molinero o Rubén Torres, dependiendo de quién quieren que se vaya a las puertas de la final. Un suceso que ha supuesto un complejísimo momento para Tony Spina: ¿Por quién habrá optado finalmente el marido de Marta Peñate?

El posicionamiento más complejo de Tony Spina

Los posicionamientos arrancaban con Miri Pérez-Cabrero, quien se ha colocado detrás de Torres pues en las últimas semanas ha sentido una fuerte conexión con Adara y, además, le encantaría que fueran tres mujeres a la final. Eso no quita que sienta que "es un superviviente como la copa de un pino, mejor compañero y mejor persona", aunque Jorge Javier cree que su decisión es estrategia para "quitar un rival fuerte de en medio". "Al menos que diga eso, y me sube el ánimo ahora de cuando estoy de bajón", apunta Torres.

La siguiente en posicionarse es Jessica Bueno, a la que le hubiese encantado llegar los cinco juntos a España. Sin embargo, siguiendo sus declaraciones del día anterior y su votación, lo tiene claro: "No me quiero poner detrás de ella, pero si tengo que elegir entre los dos, creo que Torres se merece, por todo lo que ha hecho durante toda la edición, un puesto en la final".

El último es Tony Spina, quien con la mirada perdida, confiesa que para él "es el posicionamiento más difícil de la edición". El motivo es claro: "Son mis dos apoyos, mis dos intocables pero, en este caso, no puedo ser objetivo porque con Adara tengo una amistad desde fuera".

Eso no quita que Rubén Torres haya pasado a ser un imprescindible para él en Honduras. De hecho, han hablado en múltiples ocasiones sobre vivir la final juntos y eso es lo que verdaderamente lo hubiese gustado. Sin embargo, "pero te quiero fuera", apunta. "Adara es mi amiga desde fuera, es que no puedo ser objetivo. Y tú eres un gran descubrimiento aquí dentro, un gran superviviente y de verdad espero fuera tener una amistad. Enserio, me sabe fatal". "Es totalmente comprensible. Tiene una amistad de fuera, qué le voy a decir yo", afirma un comprensivo Torres.