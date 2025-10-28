Soraya Martínez Caro 28 OCT 2025 - 21:00h.

Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Giovanna González han elegido a su finalista favorito puntuando el concurso de Miri Pérez, Tony Spina y Jessica Bueno

Borja González y Ana López se mojan sobre la final de 'All Stars' y bromean con ir a Honduras: "No durarías ni un día"

Compartir







'Supervivientes All Stars' está a punto de vivir una de las noches más mágicas de su edición: la semifinal. El concurso más extremo de la televisión ya tiene a sus tres finalistas: Miri Pérez, Tony Spina y Jessica Bueno. Pero será esta misma noche cuando Adara Molinero y Rubén Torres se batan en duelo para conseguir el cuarto puesto que les meta en la final. Fue el pasado jueves cuando Miri Pérez se convirtió – sin saberlo – en la primera semifinalista tras ganar la prueba de líder y, por consiguiente, el correspondiente collar. La actriz y cocinera española decidió no meter a la pareja de Marta Peñate, Tony Spina, en la lista de nominados convirtiéndolo así en el segundo semifinalista.

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ puntúan a los primeros finalistas del concurso

Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Giovanna González, se han mojado como nunca valorando el concurso que han hecho cada uno de los tres primeros semifinalistas: Miri Pérez, Tony Spina y Jessica Bueno. Los tres colaboradores televisivos han hecho un repaso y valoración sobre el concurso que han realizado comentando desde su implicación en la realización de las pruebas y rendimiento físico, hasta su convivencia con el resto de los concursantes. Algunos de ellos han sido calificados por los colaboradores como “copia barata”, “incomprendida” o que incluso “tiene dos caras como doctor Jekyll y Mr. Hyde". ¿Quieres saber a quién de todos se refieren? ¿O la puntuación que han recibido los supervivientes? Puedes descubrirlo dándole play al vídeo que encabeza esta noticia.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' eligen a su concursante favorito para ganar

Solo uno puede alzarse con el título de ganador. ¿Será Tony, Miri o Jessica Bueno? O, por el contrario ¿Adara Molinero o Rubén Torres cuando consigan alzarse con el cuarto puesto de finalista? La recta final de 'Supervivientes All Stars' ha dado su pistoletazo de salida con la primera semifinal que será celebrada esta misma noche y hay quienes ya tienen a su favorito. Anita Williams, Claudia Martínez, Rosario Matew, Marta Peñate o Borja González, que tuvieron vivencias totalmente diferentes en la isla, ya son todos unos expertos en esta experiencia y que han seguido tan de cerca el concurso, han querido contarnos quién para ellos es su favorito por su esfuerzo físico, evolución personal, carisma o los momentos televisivos que ha generado. Pero claro, no todos están de acuerdo ni coinciden den la misma persona.