A las puertas de la final, los colaboradores se posicionan: ¿Quién merece el último billete a la final: Adara o Torres? ¡dale play!

Los exconcursantes de 'Supervivientes' eligen a su favorito para ganar 'All Stars': "Me deja impactada"

La cuenta atrás para la gran final de ‘Supervivientes All Stars’ ha comenzado y el ambiente está más tenso que nunca. Con Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno ya asegurados como finalistas, solo queda un puesto por ocupar… y ese último billete se lo disputan Adara Molinero y Rubén Torres.

Mientras el televoto de Mediaset Infinity continúa abierto y las redes arden en debate, los colaboradores de Mediaset han querido mojarse sobre quién merece convertirse en el cuarto finalista. Y lo han hecho en exclusiva para esta web, dejando claro que el plató está completamente dividido.

La pregunta era directa: ¿Quién debe llegar a la final, Adara Molinero o Rubén Torres? Las respuestas han dejado ver no solo las preferencias personales de cada tertuliano, sino también qué tipo de concursante valoran más: el superviviente que se crece en las pruebas o la concursante que conecta emocionalmente con el público.

Entre las voces más analíticas ha estado Miguel Frigenti, que ha ofrecido una reflexión equilibrada. El periodista ha puesto así el foco en una de las claves de esta edición: la diferencia entre el apoyo del público y el rendimiento en la isla, un contraste que está marcando el tramo final del concurso. Otros colaboradores como Pepe del Real, Adriana Dorronsoro y Giovanna González también han lanzado sus opiniones exclusivas las cuales dejan claro qué valoran ellos y qué no en un finalista.

Con el voto abierto el resultado está más ajustado que nunca. La decisión final —y el nombre del cuarto finalista— se conocerá esta noche en una semifinal que promete emociones fuertes.

Descubre en exclusiva quién apoya a quién entre los colaboradores de Mediaset y qué argumentos dan para defender a su favorito. Dale Play.

