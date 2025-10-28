Pedro Jiménez 28 OCT 2025 - 23:08h.

Un fuerte temporal ha azotado los Cayos Cochinos en plena semifinal de 'Supervivientes All Stars'. Pero no ha sido como otros temporales: 'Playa Juegos' se ha inundado como pocas veces y "en tiempo real", mientras Jorge Javier Vázquez ha conectado con Laura Madrueño en pleno directo durante la gala. De hecho, los supervivientes han tenido que ir hasta 'Playa Juegos' con motivo de la semifinal y el viaje en barca ha resultado muy "complicado", como bien ha informado Jorge Javier Vázquez.

"No os podéis imaginar en estas últimas 24 horas lo que han vivido nuestros supervivientes", ha informado la 'Yemayá de Chamberí. "Estuvo lloviendo todo el día sin parar, en un lugar donde no se han podido refugiar ni hacer fuego. La isla estaba inundada con unos truenos que hacía que retumbara el suelo. Algo extremo para vivir la edición más alucinante. Hoy tenemos rachas de viento huracanadas", ha añadido Madrueño, tras lo que Jorge Javier ha descrito la situación como "una película de terror".

Pues bien, Jorge Javier ha conectado con los concursantes y el presentador ha querido dedicarles unas palabras de motivación: "¡Lo que estáis aguantando es una auténtica pasada!". Además, les ha dicho que después de eso, cualquier cosa va a ser fácil. Tras este primer intercambio de palabras, Jorge Javier les ha pedido que se subieran a la barca para que se dirigieran a 'Playa Juegos': "Eso ya es una prueba de líder, subir a la barca", ha apuntado Tony Spina, tras el "qué valientes" del presentador de Telecinco.

El "complicado" viaje en barca de los concursantes

Los concursantes se han subido a la barca a pesar de cómo estaba el mar de revuelto: "Fíjate cómo se mueve la barca, el mar está muy picado". Hay que recordar que se han subido a bordo junto a profesionales de este tipo de situaciones extremas, pero eso no quita que el viaje haya sido cuanto menos "complicado". Y es que este viaje que suele ser placentero, en esta ocasión se ha "complicado muchísimo" por las condiciones del mar, como bien ha ido comentando Jorge Javier Vázquez.

Los supervivientes han dejado atrás 'Cayo Paloma' y el trayecto se ha hecho más largo también por culpa del temporal. En la playa, una Laura Madrueño les ha esperado de manera impaciente... ¡hasta que finalmente han llegado!