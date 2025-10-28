Ruth le da la enhorabuena a Asier por mostrarse natural y sin miedo en la Casita de ‘Uno de GH20’

El análisis de El Gato encerrado: Daniella, la polilla que se estampa contra el cristal

Compartir







Tan solo unos minutos después de vivir una Gala 9 llena de nervios, emociones y sentimientos a flor de piel, Asier y Ruth han hecho piña, han hablado de lo sucedido con Daniel y se han propuesto sorprenderles a todos con una pequeña broma.

Ruth todavía estaba impactada con las imágenes de la discusión de Daniela y Asier que se habían visto durante la gala, pero le ha reconocido a su compañero que él estaba siendo natural y que estaba actuando de manera libre, algo que ella no podía hacer del todo porque su madre estaba en la Casita de ‘Uno de GH20’.

Metidos en una conversación muy personal, Ruth le ha propuesto gastarle una broma al resto de aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ y hacerles creer que se habían liado. A Asier le ha parecido una idea magnifica, pero le ha dicho que tenían que planearlo bien.

Además, el aspirante ha pensado en cuál iba a ser la reacción de Amparo: “Grabadme la reacción a Amparo en 4K, eso tengo que verlo”. Ruth ha dudado de que su madre le fuera a decir nada a él, pero ha tenido la sensación de que a ella, sí le diría alguna que otra cosa.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: