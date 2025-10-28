Laura Ceballo 28 OCT 2025 - 16:00h.

La concursante no pudo evitar las lágrimas al llegar a la casita tras lo ocurrido en plató

La advertencia de Teresa Colomina a Daniella tras su tremendo enfrentamiento con Asier: "No va a haber más"

El pasado lunes, durante la nueva gala de 'Uno de GH20', Daniella recibió una advertencia por parte de Teresa Colomina. Tras ver en directo las imágenes de su tremendo enfrentamiento con Asier, la directora de casting del programa se vio obligada a lanzarle un aviso por su comportamiento.

Al volver a la casita, la aspirante a convertirse en concursante de 'Gran Hermano 20' terminó sufriendo un tremendo bajón. Enfundada en su edredón nórdico, se tumbó en el sofá y rompió a llorar. Y el motivo no era otro que la preocupación que le había generado el pensar en cómo estaría viendo su familia todo desde fuera.

"Mi padre, mi abuelo... Tienen que estar avergonzados. Les he fallado. A mi madre le molesta que a mí me llamen la atención. Es como que de repente me he cargado todo lo que he hecho", le explicaba a Gustavo, que no dudaba en consolar a su compañera.

El apoyo de Gustavo

"Dani, todo lo que haces, lo haces con buena intención. Eres buena persona. Ya te conocen, Dani, saben lo impulsiva que eres. Son cosas que vas a ir mejorando con el tiempo, no de un día para otro. Estás creciendo", le decía. Pero no había consuelo para ella en esos momentos: "Le he fallado a mi madre", insistía.

"Te equivocaste y ya está. En la tele se ve peor, pero no es así. Te va a servir para verte y mejorar. Es una oportunidad, Dani", continuaba Gustavo con su discurso. Y, llena de lágrimas, Daniella criticaba la actitud que Miguel Frigenti había tenido con ella en plató: "Me ha machacado por todos los lados".

'Uno de GH20', 24 horas en directo

