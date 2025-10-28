El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Daniella es como esa polilla que se estampa contra el cristal una y otra vez, persiguiendo la luz. Y puede terminar como la congénere de esta que muere por acercarse demasiado a la llama. Ella tiene el mismo objetivo que el resto, entrar en la casa de GH 20, pero lo persigue de manera más peligrosa y obsesiva, por no decir sin sentido. Esto puede dejarla a las puertas de conseguir su meta. Hasta entonces, se equivoca continuamente, por eso cuestiono sus absurdos métodos. Es como el mito de Sísifo, de Albert Camus, condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para ver cómo se cae una y otra vez.

La última lucha de Daniella ha sido contra Asier. Me llamó la atención que casi todas las opiniones en la gala de anoche fueran en su contra y salvasen a su rival. Ninguno de los dos estuvo bien en la movida de la ropa y el agua, una broma que les calentó demasiado y terminaron llevando su enfrentamiento demasiado lejos. Tiene razón Daniella es que la broma fue planeada por varios. “Jana, Ruth, Amparo y yo”, especificaba Daniella, añadiendo: “Los cinco”. ¡Los cinco! Pero si solo nombró a cuatro. Creo que se dejó a Gustavo, quien luego confesó su participación. Pero de los cinco solo Daniella sacó los pies del tiesto.

Como bien dijo Nagore Robles: “Es importante saber parar”. Eso es un problema para mucha gente. Quienes no saben parar a tiempo salen mal parados. Pero debo decir que en lo mismo cayó Asier, pues ya sabiendo que el cubo contenía solo agua, sin lejía, no debió darle tanta importancia a la broma. Insisto en que los dos se pasaron de la raya y no debió recibir la advertencia del programa solo ella, en mi opinión. Pero no llegaron a este episodio partiendo de la nada. Antes ambos protagonistas ya se habían excedido, al menos verbalmente.

Daniella y Asier son tal para cual

En parecido grado de agresividad verbal está que Daniella insulte gravemente a Asier como que este diga de Jana que debería comprarse un consolador, sugiriendo la marca y todo. Ambos son el exceso personificado, y no sería justo ponerlos en distinto lugar. Asier también choca contra el vidrio con insistencia. Pero es innegable que ella ha gestionado todo esto fatal y él ha estado mucho más espabilado. La candidata creo que tiene demasiada fe en poder ser la elegida porque se codea con antiguos participantes de La isla de las tentaciones. Está verdaderamente convencida de que tendrá su oportunidad, solo que igual no es en esta ocasión.

El comportamiento guerrero de Daniella niega una teoría elaborada con urgencia sobre la mecánica de este programa. Tal vez nos hemos apresurado concluyendo que los candidatos pasan a ser mucho más discretos cuando alcanzan el sofá. Pues bien, no es ese el caso. Por otra parte, si se cumpliera en el caso de La Jose desaparecería directamente, porque se ha ido diluyendo como un azucarillo según iban pasando los días. Creo que es porque no ha sido capaz de mantener su papel. Afloró la persona y se comió al personaje, que regresa casi exclusivamente en las galas.

La Jose al sofá

Teresa Colomina había elegido a La Jose para ir al sofá, igual que la audiencia, por lo que no conocimos ningún nuevo finalista en esta gala número 9, que estoy comentando. Anoche tuvimos un adelanto sobre lo que queda de este proceso de casting previo al estreno de la vigésima edición de Gran Hermano. Por mi parte, puedo conjeturar un poco. Lo que ya sabemos seguro y de manera oficial es que este jueves se completará la selección de los ocho finalistas, por lo que todavía quedan dos. Y mi previsión es que quedan pocas galas más para conocer al elegido definitivo.

Para seleccionar los dos últimos finalistas se confío a Bea Retamal que eligiese los dos duelos a vivir mañana mismo. No sabemos cómo lo habrá dispuesto la ganadora de GH 17, pero esos duelos salen de estos candidatos: Amparo, Ruth, Asier y Livia. Amparo es la única veterana en el grupo, habiendo entrado el primer día. Los otros tres son de reciente incorporación, especialmente Livia. En esta candidata hemos visto la intención de imitar a otra exconcursante. Al igual que Maica Benedicto está obsesionada por la limpieza. Y, la casualidad, anoche vestía de rosa.

El pasado jueves pronostiqué que “La Jose y Amparo van a estar entre los siguientes en pasar al sofá”, y mantengo mi apuesta de que será Amparo una de las que cubrirá plaza de finalista en la gala 10. La duda, por tanto, es quién será el otro. Depende de los emparejamientos de Bea, pero suscita cierto morbo que fuera Asier. Especialmente ante la posibilidad incierta de que uno se despida del otro (Daniella y Asier, me refiero) con un corte de mangas porque se ha convertido en el primer concursante oficial y conocido de GH 20. Eso sí, mis apuestas van por otro lado.

¿Quiénes completarán el plantel de finalistas?

Si Asier llega el sofá la mayoría de los otros candidatos se sentirán incómodos por su presencia, y eso ya me parece motivo suficiente para defender esta opción. Por otro lado, Ruth no puede ser más insulsa y de Livia he dicho en este escrito todo lo que se me ocurre y me sugiere. Siento si se aprecia como que intento repartir facturitas recordando lo dicho en otros escritos anteriores. Pero no quiero dejar de recordar mi pronóstico sobre el efecto que la entrada de esta aspirante habría de tener sobre su madre. Estaba seguro de que la iba a perjudicar, como así ha sido.

Con todo, en un duelo entre Amparo y cualquiera de los otros la elegiría a ella, aunque lamentaría que se hubiese de enfrentar a Asier. También elegiría a este en duelo contra Ruth o Livia. Con todo lo cual, se puede colegir que Amparo y Asier son mis apuestas. Otra cosa es que ninguno de los dos merezca ser uno de GH 20. Esto no disminuye el interés por la decisión que conoceremos mañana, por mucho que no sea muy importante. Quiero decir que ninguno de los cuatro será elegido. O no debería. Pero esto es tan solo mi opinión.

En cuanto a la decisión final, tendremos tiempo de reflexionar sobre ello largo y tendido, pero podría ya descartar a la mitad, por lo menos. Como empecé diciendo, creo que Daniella perecerá en el intentó, ya sea por acercarse demasiado a la llama o de un mal golpe contra el vidrio. Si es que pasa, algo parecido le pasará a Asier, de naturalidad excesivamente teatralizada. Sintiéndolo mucho, veo cero posibilidades a Amparo, que es como una cochinilla, ese insecto que se enrosca sobre sí mismo cuando se siente amenazado. Ella nunca ha llegado a desenroscarse del todo. Y tampoco parece que Gustavo, estrella de la música llegado directamente de Uruguay, haya entrado en la casa para algo más que alegrar un poco al grupo y, ya de paso, promocionar su arte.

Moleskine del gato

Joon suscribiría aquello de Millán Astray, si es que lo dijo: “Muera la inteligencia”. Se define como listo, pero no inteligente. Sin embargo, ve esa cualidad en Jana. Y, lo que es más importante, considera que eso es razón suficiente para elegirla entre todos como la persona con quien no desearía jugarse el puesto en liza para la próxima (muy próxima, de hecho) edición de Gran Hermano. Tampoco le gusta a Joon que Jana sea estratega. ¡Qué cruz! Sus otros dos elegidos fueron Cristian y Daniella, de quien dijo una gran verdad: “Si tuvieras control serías la más fuerte”. El descontrol de Daniella, otra vez.

De los invitados a la casita creo que ha sido Bea Retamal quien mejor ha sabido aprovechar el tiempo. No se lo pensó al afirmar que desde su casa no aguantaría a Asier. Joon reía y me temo que sé porque: él no aguanta a nadie. Ya lo dije antes, la mayoría no tragan a Asier. A La José se le nota mogollón que no soporta a Cristian y en ocasiones salen chispas entre ambos. Jana lleva semanas callada la mayor parte del tiempo, a pesar de lo cual se sabe que no soporta a Asier y tampoco a Cristian. Me lo tengo que pensar, pero igual me unen a Joon más cosas de las que me separan.