Después de 56 días en los Cayos Cochinos, la exconcursante vive su ansiado “día de lujo” entre risas, champú y una comilona épica: “Jamás volveré a pasar hambre”

Los supervivientes se confiesan y desvelan cuál ha sido su peor y mejor momento en Honduras: "Pensaba que no estaba a la altura"

Después de 56 días de aventura extrema en los Cayos Cochinos, Adara Molinero ha vivido uno de los momentos más esperados por los expulsados de ‘Supervivientes All Stars’: verse al fin en un espejo.

Nada más mirarse, la exconcursante no pudo contener la sorpresa y las risas: “¡Qué fuerte! No me acuerdo ni de mi cara… ¡Madre mía, estoy negra! Me veo mona, sin muchas cicatrices, cuerpazo y pelito mono. ¡'Supervivientes' me ha dejado monísima!”, exclamaba divertida.

Entre incredulidad y orgullo, Adara se reencontró con una versión de sí misma más fuerte, bronceada y natural, bromeando incluso con que a su pareja le iba a agradar su nuevo look: “Yo creo que a mi canario le puede gustar, creo…”

La ducha más deseada del reality

El siguiente paso fue aún más simbólico: la primera ducha con agua dulce y caliente tras casi dos meses sin jabón ni comodidades.

“Madre mía, ¡agua calentita! No me acuerdo ni cómo funciona esto… ¡Qué gusto! ¡Cuánta caca de muchos días!”, decía entre carcajadas mientras el agua salía literalmente “negra”.

Una comilona de campeonato

Tras su “renacimiento”, llegó el gran premio: una comilona con pizza, hamburguesa y refrescos.

“¡Qué rico, madre mía! No me acordaba de que esto existía. Cuántas veces he soñado con este momento”, decía emocionada. “Jamás en mi vida voy a volver a pasar hambre”, prometía entre risas, recordando a sus compañeros aún bajo la tormenta.

Aunque Adara reconoció que le habría gustado llegar a la final, confesó sentirse “feliz y disfrutona” tras una experiencia que la ha marcado para siempre.