Tras la victoria de Miri en el último juego de líder, Jessica, Tony y Torres se juegan la permanencia en la primera expulsión de la noche

La gala final incluirá emotivos reencuentros familiares, el tradicional momento del espejo y la presencia de todos los concursantes expulsados en plató

Después de 55 días de aventura, esfuerzo y superación física y mental en los Cayos Cochinos, uno de los cuatro concursantes que han conseguido llegar a la final -Miri, Jessica, Tony o Torres- se alzará con la victoria en la gran final de ‘Supervivientes All Stars’, que Telecinco emitirá mañana jueves (22:00h) con Jorge Javier Vázquez al frente desde plató y Laura Madrueño en directo desde Honduras.

La gala arrancará con la primera expulsión de la noche entre los tres nominados -Jessica, Tony y Torres-, después de que Miri se proclamara ganadora del último juego de líder. El que menos apoyo reciba de los espectadores, será el primero en abandonar definitivamente la aventura.

Dos desafíos decisivos en el camino hacia la victoria

A continuación, los tres supervivientes restantes afrontarán el primer juego clasificatorio, en el que deberán recuperar varios peces de madera situados en una estructura en el mar, llevarlos hasta la playa y encajarlos en el puzle que les dará acceso a la siguiente fase. Los dos más rápidos se asegurarán su plaza en la prueba final, mientras que el último se enfrentará al perdedor del siguiente juego en una nueva votación.

En el segundo juego clasificatorio, los concursantes tendrán que escapar de una jaula gigante, abrir un baúl descifrando un código secreto y escalar una gran pared sobre el agua para encender un pebetero. El primero en lograrlo obtendrá la inmunidad.

La gala continuará con una nueva votación entre los perdedores de los dos juegos en la que la audiencia decidirá quién abandona la competición quedándose a las puertas de la victoria. Los dos supervivientes restantes se someterán entonces a una votación exprés que proclamará al ganador o ganadora de la presente edición del formato.

Además, el programa ofrecerá los emotivos reencuentros de los finalistas con sus familiares en Honduras -Miri, con su padre Edu; Torres, con su novia Laura; Tony, con su madre Pina; y Jessica, con su hermano Manuel- y el tradicional momento del espejo, en el que los finalistas descubrirán el impacto físico de su experiencia en la isla.

En plató, todos los concursantes expulsados acompañarán a Jorge Javier Vázquez en la gran noche de ‘Supervivientes All Stars’, junto a Montoya y Terelu Campos, para presenciar la final y revivir los mejores momentos de la edición.