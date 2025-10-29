Supervivientes Madrid, 29 OCT 2025 - 23:07h.

Los finalistas hacen balance de su paso por 'Supervivientes All Stars 2025' y reflexionan sobre sus mejores y peores momentos

Los supervivientes ya encaran sus últimas horas en Honduras. Las emociones están a flor de piel entre los aventureros, quienes han hecho balance y no han dudado en compartir algunas reflexiones muy profundas.

Las conclusiones de los aventureros sobre su paso por el 'reality'

Los finalistas, incluido Adara -que fue expulsada quedándose a las puertas de la gran final-, se confiesan y han desvelado cuáles han sido sus peores y mejores momentos en el 'reality' de Telecinco. Tony Spina lo tiene claro: "mi mejor momento fue hacer fuego, pero me he casado chicos". Otros, como Jessica Bueno, aseguran que su mejor recuerdo está ligado al día en que pescó su "primer pez". "Mi mejor momento fue cuando llegamos todos los con los pelos cortados llorando fatal con la comida", comparte por su parte Miri Pérez-Cabrero. Torres va más allá y rememora el día en que habló con su pareja.

Ha habido también espinas en esta aventura. Para Bueno lo han sido "todas las tormentas" a las que han tenido que enfrentarse en los Cayos Cochinos. En ello coincide Tony Spina. "El peor momento obviamente el tiempo que estamos teniendo", comparte.

Adara Molinero no tarda en elegir su momento más duro a su paso por el 'reality'. "El ataque de pánico que superó al otro, el día más horrible con creces", reflexiona. Miri también recuerda el mismo día como uno de los más difíciles en su experiencia. "El peor momento te diría el dia 12 del ayuno. Brutal el hambre que pasaba", dice por su parte Torres.

Para Jessica Bueno hay un momento lleno de diversión. "El más gracioso fue cuando volvimos todos con los pelos trasquilados y cuando la vi la cara por primera vez a Carlos [Alba]", comparte. Torres, en cambio, cree que el 'top risas' se lo llevan todos los días en los que han conseguido "recompensas".