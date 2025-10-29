Soraya Martínez Caro 29 OCT 2025 - 09:00h.

El que fuera ganador de 'Supervivientes 2025' y la influencer nos han hablado de cómo ha cambiado su vida desde que decidieron entrar a 'La isla de las tentaciones'

Lucía Sánchez reflexiona sobre el amor y arrepentimiento tras 'LIDLT': "Todo lo que hice me llevó a donde estoy"

Compartir







Los dos creadores de contenido se dieron a conocer en la pasada edición de ‘La isla de las tentaciones’ donde superaron la prueba de amor más difícil y decidieron en la hoguera final apostar por su relación tras resolver sus diferencias. Lo que no sabían era que sus vidas en tan solo un año darían un cambio de 360 grados con el nacimiento de Luca, su primer hijo en común. Borja González, cuando el pequeño tenía tan solo unos meses, decidió emprender la aventura de marcharse a Honduras donde – tras convertirse en ganador – su popularidad junto con la de su novia se multiplicó. El reencuentro del exconcursante con su hijo tras su participación en el reality fue de lo más emotivo y, desde su paso por la isla más polémica de la televisión, Borja y Ana se han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas en redes sociales, donde no solo hacen vídeos de humor sobre ellos mismos, sino que también muestran cómo es ser padres e influencers a la vez.

¿Qué precio ha tenido la fama para Borja y Ana?

Durante su paso por los GenZ Awards 2025, Borja González y Ana López nos han contado en exclusiva – lo puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - cómo les ha cambiado la vida en este último año desde su vida personal a su vida laboral, desvelando los “malabares” que realizan para poder conciliar: “Te cambia el trabajo y, de repente, somos padres”, nos cuenta entre risas el de Valencia, mientras que Ana admite que "les ha cambiado la forma de vida". Por este motivo, Ana y Borja han compartido con nosotros cuál es su rutina y cómo se reparten el tiempo para cuidar de Luca, que tiene un año y ochos meses y que en marzo de 2026 cumplirá 2 años.

Borja González y Ana López opinan sobre la final de 'Supervivientes All Stars'

Faltan tan solo dos días para que ‘Supervivientes All Stars’ llegue a su fin, pues será el próximo 30 de octubre cuando Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Jessica Bueno – que ya son finalistas – Adara Molinero o Rubén Torres (que podrían convertirse esta misma noche en el cuarto finalista) se alcen con el título de ganador del reality más extremo de Telecinco. Y si hay una pareja que sabe de este tipo de concursos en los que se pone a prueba no solo la supervivencia sino también la forma en la que la cabeza puede ser una fortaleza o una debilidad, son Borja González, ganador de los 200.000 euros de ‘Supervivientes 2025’ y su pareja y madre de su único hijo, Ana López.