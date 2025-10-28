La presentadora se sincera antes del estreno de 'La isla de las tentaciones' sobre lo que ha aprendido sobre el amor y la fidelidad: "Cada historia me ha enseñado algo", ¡dale play!

Sandra Barneda nos cuenta todos los secretos y novedades de 'La isla de las tentaciones 9': "Esta edición es delirante"

La cuenta atrás ha terminado: el próximo lunes 3 de noviembre a las 21:45h, Telecinco estrena 'La Isla de las Tentaciones 9', una de las ediciones más esperadas del formato. Cinco nuevas parejas aterrizan en República Dominicana dispuestas a demostrar que su amor puede resistirlo todo… o a descubrir, quizás, que no era tan fuerte como creían.

Pero antes de que las luces de la tentación vuelvan a encenderse, Sandra Barneda nos ha contado, en exclusiva para esta web, las novedades de la edición y todo lo qué ha aprendido de esta octava experiencia al frente del reality. Tras ocho temporadas observando de cerca cómo el amor se tambalea, la presentadora admite que ella también ha aprendido de la isla: "He aprendido a respetar, a no juzgar y a intentar comprender de dónde venimos todos".

Habla despacio, con el tono sereno de quien ha visto muchas historias romperse… y también reconstruirse. "Las reacciones de cada uno forman parte de nuestro camino vital", asegura. Una frase que parece sencilla, pero que encierra una verdad profunda: que nadie ama igual, que todos sentimos distinto, y que entender eso es la clave para mirar al otro sin condenarlo.

Para Sandra, cada edición es también una lección emocional. Ha sido testigo de la vulnerabilidad, la rabia, la culpa y la redención. Por eso, cuando le pedimos que defina esta temporada con una sola palabra, no duda: "Delirante". Y lo dice con una mezcla de fascinación y respeto, como quien sabe que lo que está por venir desbordará cualquier expectativa.

Esta novena edición traerá consigo nuevas dinámicas —la bienvenida sorpresa de los solteros, la identificación del primero que cruce los límites o el visionado exclusivo de las chicas— y momentos tan intensos como las hogueras mixtas o el cara a cara ante el espejo. Pero, más allá del formato, Sandra invita a mirar la experiencia desde otro prisma: no como un concurso de fidelidad, sino como una radiografía del amor contemporáneo.

Cinco parejas —Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena, y Darío y Almudena— se enfrentarán a la prueba definitiva, acompañadas de solteros y solteras dispuestos a conquistarles. "Ellos están dispuestos a casi todo, pero a veces se olvidan de que el amor duele más de lo que se imaginan", advierte la presentadora, consciente de que las emociones más fuertes no siempre se controlan.

'La Isla de las Tentaciones 9' se emitirá tres noches por semana —lunes, martes y miércoles a las 21:45h en Telecinco— y contará además con 'El Debate de las Tentaciones', que por primera vez podrá verse en abierto en Mediaset Infinity, también con Sandra Barneda al frente. Todos los debates se emitirán en abierto y de manera gratuita en la plataforma a partir del 14 de noviembre.

Ella, más que una narradora, se ha convertido en testigo y guía de una experiencia que, como dice, "enseña mucho sobre el amor, pero también sobre uno mismo". Y quizá por eso, cuando le pedimos imaginar el titular que le gustaría leer al final de la edición, sonríe y deja la puerta abierta, ¡dale play!