Los rostros más conocidos del reality coinciden en quién debería alzarse con la victoria en 'Supervivientes All Stars'

Borja González y Ana López se mojan sobre la final de 'All Stars' y bromean con ir a Honduras: "No durarías ni un día"

Con el reality más extremo de la televisión acercándose a su gran final, la pregunta era inevitable. En los GenZ Awards 2025, donde se dieron cita numerosos rostros conocidos del panorama televisivo e influencer, aprovechamos para poner a prueba a los veteranos de 'Supervivientes' con una cuestión que ahora mismo divide a la audiencia: ¿Quién merece ganar 'Supervivientes All Stars'?

Entre luces, música y cámaras, algunos exconcursantes no dudaron en mojarse, mientras que otros prefirieron tirar de diplomacia. Lo que está claro es que todos tienen una opinión muy marcada sobre lo que significa ser un buen superviviente, especialmente en una edición tan reñida como esta, donde la resistencia física, la estrategia y el espectáculo conviven al límite.

Durante la gala hablamos con Anita Williams, Claudia Martínez, Borja González, Rosario Matew, Marta Peñate y más expertos, todos ellos con experiencias muy distintas dentro del formato. Algunos vivieron intensos enfrentamientos en su paso por el concurso, otros se quedaron con las ganas de llegar más lejos, pero todos saben perfectamente lo que cuesta sobrevivir en la isla. Por eso sus opiniones tienen un valor especial: nadie mejor que ellos para reconocer el mérito real de los finalistas.

El contexto, además, no podía ser más propicio: 'Supervivientes All Stars' entra en su tramo decisivo. El debate está servido: ¿debería ganar quien más aguante las pruebas o quien más entretenga al público? ¿Se premia la supervivencia pura o la capacidad de generar momentos televisivos? Nuestros entrevistados lo tienen claro, aunque no todos coinciden.

Algunos priorizan el esfuerzo físico y la evolución personal, destacando la entrega y la garra mostrada en las pruebas más duras. Otros defienden la parte emocional y el carisma, ese factor intangible que convierte a ciertos concursantes en imprescindibles. También hay reconciliaciones inesperadas: exconcursantes que tuvieron sus roces con actuales finalistas y que ahora reconocen públicamente su mérito, dejando claro que el tiempo y la distancia cambian las perspectivas.

Hubo quien metió a su favorito en la quiniela. También se repitió un nombre más de una vez, el de una concursante que, pese a las polémicas, ha logrado ganarse el respeto de muchos por su fortaleza y capacidad de superación. Los veteranos, que saben lo que supone enfrentarse al hambre, al cansancio y a la soledad, reconocen que los finalistas de este año lo están dando todo y que cualquiera de ellos podría merecer el título.

La pregunta no era fácil, y las respuestas, aunque dispares, reflejan una misma idea: ganar 'Supervivientes All Stars' no depende solo de aguantar, sino de conectar con la audiencia, emocionar y dejar huella. ¡Dale Play!