Algunas personas cambian la frase “lo importante es participar” de Pierre de Coubertin, historiador francés, por la que pronunció Dakota Tarraga, exconcursante de ‘Supervivientes’, en Honduras: “Lo importante no es participar, es ganar”. Y esto es lo que han intentado cada uno de los concursantes que han pasado por la casita de ‘Uno de GH20’ ganarse un puesto en la final que les permita alzarse con la primera plaza para concursar en ‘Gran Hermano 20’, la nueva edición de participantes anónimos que comienza el próximo jueves 6 de noviembre en Telecinco. Los colaboradores del programa han puesto mucha atención a cada uno de los concursantes que han pasado por este reality y ya han decidido quién es el que mejor les cae o aquel que, en un principio les caía mal, pero ahora han logrado empatizar con su forma de ser.

Ahora, Sergio Ojer, Maica Benedicto, Óscar Landa y Miguel Frigenti han hecho balance del concurso que han realizado alguno de ellos como Nora, Jana o ‘la Jose’ decidiendo quién ha llevado el juego más inteligente.

¿Qué concursante ha sido más inteligente jugando?

A lo largo de estos más de 20 años hemos podido ver en cada edición de ‘Gran Hermano’ a diferentes concursantes con personalidades de todo tipo: más extrovertidas, líderes, cómicos, con carácter y, algunos, muy estrategas que nos han hecho partícipes a través de las cámaras de sus tácticas para no salir nominados o, incluso, llegar a la final y obtener el valioso maletín de 300.000 euros. Los colaboradores de ‘Uno de GH20’ que han acompañado a Nagore Robles en cada gala han analizado el juego de los diferentes concursantes que han pasado por la casita señalando a esa persona que creen que ha sido la más lista en jugar sus cartas. ¿Será alguno de los que ahora es finalista? ¡Dale play al vídeo y podrás enterarte!

Sergio Ojer y otros colaboradores han analizado minuciosamente para esta web cómo ha sido la convivencia dentro de la casita a lo largo de estas cuatro semanas. Las opiniones han sido muy diversas, igual que las personalidades de nuestros concursantes que, con el paso de los días, nos han mostrado sus emociones verdaderas y algunos aspectos de su vida fuera de las cámaras lo que generó también un debate entre nuestros colaboradores que han logrado empatizar con algunos de ellos. En este vídeo podrás escuchar el análisis completo de cada colaborador.