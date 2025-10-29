Miguel Frigenti, Sergio Ojer, Maica Benedicto y Óscar Landa lo tienen claro: hay un concursante que poco a poco se ha ganado un hueco en su corazón

Los colaboradores de 'Uno de GH20' revelan que tiene qué tener un aspirante para entrar en 'GH'

La final de ‘Uno de GH20’ está a la vuelta de la esquina y solo uno de los concursantes que quedan dentro de la casita será el nuevo integrante y tendrá el privilegio de conocer la nueva casa de ‘Gran Hermano’ que, por primera vez en su historia, cambiará su habitual ubicación en Guadalix de la Sierra por otra nueva en la Comunidad de Madrid. A lo largo de este mes, hemos podido descubrir las diferentes personalidades de las personas anónimas que han pasado por esta casita y, como es habitual, la convivencia ha generado varios conflictos con los que hemos podido conocer a los concursantes en profundidad. Antes de que comience la edición número 20 del concurso, Maica Benedicto ha señalado qué debe tener un concursante para triunfar en 'GH'. Como ocurre en cada reality, los colaboradores televisivos que participan en los programas o sus correspondientes debates tienen opiniones muy diversas, por eso hemos querido hablar con ellos para conocer qué concursante ha sido el que, con su desarrollo en el concurso, les ha hecho cambiar de parecer y les cae mejor ahora que cuando se dieron a conocer.

Miguel Frigenti, Sergio Ojer, Maica Benedicto y Óscar Landa eligen a su favorito

Si hay algo que les encanta a los colaboradores es opinar acerca de los realities más polémicos de Telecinco. ‘Uno de GH20’ ha nacido como previa para la vuelta de uno de los concursos más aclamados, el ‘Gran Hermano’ donde las personas que participan son anónimas. El sofá de ‘Gran Hermano’ se cerrará el próximo miércoles y Jose, Cristian, Daniella, Joon o Jana podrían convertirse en el primero en entrar a concursar en ‘GH’. Miguel Frigenti, Sergio Ojer, Maica Benedicto y Óscar Landa que han seguido a los concursantes muy de cerca han analizado su concurso confesando qué concursante les caía mal al principio, pero con el paso del tiempo se ha ganado un puesto en su corazón. ¿Habrá alguno de ellos que siga sin caerles bien? ¡Descubre cuál es su favorito dando play al vídeo!

¿Cómo será la final de ‘Uno de GH20’?

En la pasada gala, la directora de casting, Teresa Colomina, comunicó una importante decisión y es que no sería ella que tomase la decisión de sentar a nadie en el sofá de ‘GH’ como venía haciendo con habitualidad, sino que fue la audiencia la que decidió que fuese Jose el último en incorporarse al sofá junto a sus compañeros. El próximo 5 de noviembre será la gran final y una vez más la audiencia tendrá la última palabra, por lo que el primer concursante oficial de ‘Gran Hermano 20’ será elegido por todos vosotros.