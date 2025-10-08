Los colaboradores de 'Uno de GH20' revelan que tiene que tener un aspirante para entrar en 'GH'

Sergio Ojer, Maica Benedicto, Miguel Frigenti y Óscar Landa analizaron las claves para triunfar en el reality de Mediaset Infinity que abre las puertas a ‘Gran Hermano 20’

Maica Benedicto hace balance de su paso por la casita de 'Uno de GH20' y opina sobre Cristian: "Estuvo muy pendiente"

La convivencia en ‘Uno de GH20’ apenas empezó y ya dejó momentos de tensión que marcaron el inicio de esta nueva etapa. Jana y Daniela protagonizaron sus primeros rifirrafes, aunque después intentaron limar asperezas para reconducir la relación; Jose y Anthony han ido conociendose y vivieron uno de los primeros acercamientos de la casita.

Este nuevo reality de Mediaset Infinity, presentado por Nagore Robles, abre las puertas al público a la última etapa del casting de ‘Gran Hermano’ y permite que la audiencia elija al ganador, quien conseguirá un lugar en la casa para participar en la edición número 20 del reality.

En una entrevista, los colaboradores del programa Sergio Ojer, Maica Benedicto, Miguel Frigenti y Óscar Landa reflexionaron sobre qué debe hacer un concursante para enganchar al público y alzarse con el premio. El debate giró en torno a las estrategias, la autenticidad y la capacidad de generar interés en una audiencia cada vez más exigente. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo!

De generar cosas a hacerse ver: lo que deben hacer los aspirantes

La competencia en ‘Uno de GH20’ promete ser intensa. Los aspirantes no solo deben convivir bajo el mismo techo, sino demostrar que merecen la oportunidad de entrar en la casa más famosa de la televisión. El formato innovador de Mediaset Infinity coloca al público en el centro de la decisión, convirtiendo a la audiencia en el jurado definitivo que determinará quién cumple el sueño de participar en ‘Gran Hermano 20’.

Miguel Frigenti fue tajante en su análisis: “Hay candidatos que se han construido una narrativa maravillosa”. El colaborador hizo especial hincapié en que la plaza de ‘Gran Hermano’ no se la va a llevar ni el más bueno ni el que pase desapercibido, sino el que se haga presente en la convivencia. Según su visión, construir una historia personal sólida y destacar en el día a día resulta fundamental para conquistar el voto del público.

Por su parte, Sergio Ojer compartió una visión más emocional del perfil ideal de concursante. “Me gustan los concursantes que me hagan sentir cosas”, expresó el colaborador, dejando claro que la capacidad de generar reacciones en la audiencia resulta fundamental para destacar en el formato. Para Ojer, un buen participante debe ser capaz de conectar emocionalmente con los espectadores, ya sea mediante la empatía, el conflicto o momentos de sinceridad. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas las declaraciones de los colaboradores!

Los colaboradores de 'Uno de GH20' se imaginan en la casita: "Iría sin miedo y con estrategia"

Nos colamos en el plató de 'Uno de GH20' para descubrir cómo serían los expertos en este nuevo reality. Porque sí, muchos de ellos son fans del formato, lo conocen al detalle, han vivido decenas de ediciones e incluso han participado… pero imaginarse dentro de la casita, siendo un casting en directo, es otra historia. Sergio Ojer, Maica Benedicto, Miguel Frigenti y Óscar Landa no se cortaron a la hora de describir cómo creen que sería su paso por la casita. ¡Dale play al vídeo para escuchar las divertidas declaraciones!