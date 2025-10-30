La Jose estalla de alegría al ver a su mejor amigo en plató y conectar por videollamada con su madre en la Gala 10 de ‘Uno de GH20’

Asier y Ruth se sientan en el sofá de 'Uno de GH20': estos son los ocho finalistas que lucharán por una plaza en 'Gran Hermano'

“Esto me ha recargado las pilas, estoy a tope”, ha exclamado La Jose tras recibir la sorpresa de su mejor amigo Sufi y de Malika, su madre. El aspirante a concursante ha estallado de alegría al ver a su amigo “Es mi hermana elegida” y se ha emocionado con las palabras de su madre: “Es mi creadora”.

La Jose se ha plantado en la Gala 10 de ‘Uno de GH20’ con el pijama rosa y parece que le ha traído suerte porque se ha convertido en uno de los elegidos para recibir una sorpresa muy especial. Con la excusa de que no le funcionaba bien el micrófono, Nagore Robles ha colocado a La Jose en el centro del plató y a la espera de que llegara un técnico de sonido, pero cuando el aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ ha visto a su amigo en pantalla ha salido corriendo.

La Jose y Sufi se han fundido en un gran abrazo y la complicidad que tienen ha sido más que evidente. El participante del casting en directo de ‘GH20’ nos ha contado que Sufi es su todo y que se conocen desde 2017. Eso sí, cuando le ha intentado hablar a Gustavo, La Jose le ha frenado con un divertido: “Que te conozco”. Además, Sufi, le ha pedido que siga siendo él mismo y que en algún momento nos muestre a Joaquín “Su alter ego masculino”.

A los amigos se les ha hecho muy cortito su reencuentro, pero a La Jose le esperaba otra sorpresa. Nagore Robles le ha pedido que mirara a cámara y dejara claro porque tenía que ser él el ‘Uno de GH20’, pero no ha tenido tiempo porque su madre ha aparecido en pantalla y la emoción se ha apoderado del momento.

Malika, su madre, le ha explicado que le gustaría haber podido viajar a Madrid para darle muchos besos, pero que le estaba viendo todo el día en el directo 24 de Mediaset Infinity, y que estaba muy contenta: “Estoy muy orgullosa de él, le he dicho que no sabía cómo había conseguido con 24 años esa estabilidad emocional, yo lo estoy consiguiendo con mi edad”. Jose estaba feliz y ha entendido que su madre también le recordara que estaban en un concurso.

