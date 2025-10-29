Pedro Jiménez 29 OCT 2025 - 23:56h.

Así han reaccionado los dos aspirantes al saber la decisión de la audiencia: no te lo pierdas

Maica Benedicto y Óscar Landa dividen la casita de 'Uno de GH20' en equipos para su próxima visita: "No me quites a mis favoritos"

Compartir







Durante la gala de 'Uno de GH20' que Mediaset Infinity ha emitido este miércoles, el reality conducido por Nagore Robles, dos nuevos aspirantes se han sentado en el sofá tan codiciado por todos. Un sofá en el que ya hay ocho finalistas: Cristian, Joon, Jana, Daniela, Gustavo, Jose, Asier y Ruth, estos dos últimos uniéndose este miércoles tras salvarse por decisión de la audiencia.

En primer lugar, en el ecuador del programa, Nagore Robles les ha mandado a Asier y Livia que se pusieran en el centro del plató. Tras preguntarles si tenían algo que decir antes de saber la decisión de la audiencia, Livia, con los nervios a flor de piel, ha confesado lo siguiente: "Yo quiero estar en el sofá". Asier, por su parte, se ha dirigido a sus compañeros y les ha dicho: "Solo una frase. Nos vemos ahora en la casa".

Nagore Robles ha pronunciado la mítica frase: "Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido con un 61% de los votos que continúa en el proceso de casting de 'Gran Hermano 20' y por tanto pasa al sofá de finalistas... ¡Asier!". La emoción del joven aspirante ha sido total, que rápidamente se ha ido junto al resto de finalistas.

Ya al final del programa, la presentadora ha llamado a las otras dos aspirantes que se la jugaban a un todo o nada este miércoles por un hueco en el sofá de 'Uno de GH20': Ruth y Amparo. Nagore Robles ha pronunciado de nuevo la mítica frase, no sin preguntarles a madre e hija si querían decir unas últimas palabras. Amparo se sinceraba, asegurando que prefería que se quedase su hija.

Estos son los ocho finalistas de 'Uno de GH20'

Pero la audiencia es la que ha dictado sentencia y ha decidido con un 60% de los votos que Ruth sea la segunda finalista en este miércoles, conformando así la lista de ocho finalistas que lucharán por un hueco para entrar a 'Gran Hermano'. Estos son: Cristian, Joon, Jana, Daniela, Gustavo, Jose, Asier y Ruth.